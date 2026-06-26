Quién era Graciela Martínez, la abogada asesinada por su hijo y sepultada en su casa

El partido de Morón se encuentra conmocionado tras el hallazgo del cuerpo de Graciela Martínez, una abogada de 54 años que fue asesinada y enterrada en el patio de su casa de la localidad de Castelar.

El principal sospechoso del matricidio es su hijo, un joven de 24 años identificado como C. I. C. M., quien ya se encontraba tras las rejas al momento de descubrirse el crimen.

La detención del presunto homicida se había hecho efectiva días atrás, tras ser imputado por tentativa de homicidio agravada por el vínculo contra su padre.

Fue en el contexto de su encierro donde el imputado le confesó a su mejor amigo mediante la frase "me mandé una cagada" lo que le había hecho a su madre.

Un vínculo violento signado por la dedicación familiar

A pesar de que fuentes de la investigación señalaron que la relación entre ambos era conflictiva y "muy mala", los residentes del barrio describieron a la víctima como una madre protectora.

Según testimonios recopilados por el medio Primer Plano Online, la mujer vivía sola pero visitaba con frecuencia a su hijo para cocinarle y asistirlo en sus necesidades cotidianas.

Incluso después del violento ataque que el joven perpetró contra su progenitor, la abogada se había ocupado especialmente de su situación legal y personal, una actitud que hoy genera desconcierto entre los investigadores del caso.

El perfil de la víctima en el ámbito local

Graciela Martínez contaba con una trayectoria profesional activa en la zona oeste del Conurbano.

Entre los años 2001 y 2003 se desempeñó como empleada en el Concejo Deliberante de Morón y participaba de congresos internacionales de su especialidad, como un encuentro de derecho realizado en Brasil.

Las pericias en la vivienda familiar continúan para determinar la fecha exacta del deceso, mientras la fiscalía descentralizada acumula las pruebas por el brutal homicidio.