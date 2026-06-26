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Viernes, 26 de junio de 2026

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IMPACTANTE

"Me mandé una cagada": así joven confesó que mató a su mamá y la enterró en el jardín

El joven de 24 años había sido detenido por intentar asesinar a su padre y le confesó a su amigo el brutal crimen.

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Un impactante caso sacude a la localidad de Castelar, donde un joven de 24 años quedó detenido por intentar asesinar a su papá y luego le confesó a su mejor amigo que mató a su mamá (de 54), a quien enterró en el jardín de su casa.

El sujeto fue identificado con las siglas C. I. C. M, en un macabro episodio.

Ya que el hombre se encontraba ya aprehendido, no hizo falta enviar la orden de captura. 

 Cómo confesó el matricida el crimen

El acusado se encontraba detenido en la comisaría de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a disposición del Juzgado Criminal y Correccional N° 49 cuando fue visitado por un amigo, a quien le confesó que había asesinado a su madre, identificada como Graciela Martínez, y enterrado su cuerpo en el jardín de la casa familiar.

 "Me mandé una cagada", frase que motivó la denuncia ante la Unidad Funcional de Instrucción N.º 1, que de manera inmediata ordenó un allanamiento en la vivienda ubicada sobre la calle Arrecifes al 1200, en Castelar.

En la inspección, los investigadores notaron tierra removida al fondo del terreno. Y al desenterrar se encontró envuelto en bolsas de consorcio el cuerpo de la mujer.

La autopsia deberá ahora revelar causa y hora de muerte, 

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