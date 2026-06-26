Un joven de 24 años fue detenido tras asesinar a su mamá y enterrar el cuerpo en el patio de su casa

Un impactante caso generó conmoción en las últimas horas. Un joven de 24 años fue arrestado tras ser acusado de haber asesinado a su madre y de haber enterrado el cuerpo en el patio de la casa que compartían en Castelar, en el partido de Morón.

El hallazgo del cuerpo se realizó en una propiedad ubicada sobre la calle Arrecifes al 1200 luego de una orden de allanamiento de urgencia solicitada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 de Morón y autorizada por el Juzgado de Garantías N°5.

La víctima fue hallada enterrada en el patio de la casa que compartía con el acusado (Imagen TN).

Según indicaron fuentes policiales, la investigación por tentativa de homicidio comenzó a partir de una comunicación del Juzgado Correccional y Criminal N°49 de la Ciudad de Buenos Aires.

En el marco de la causa, un amigo del acusado, identificado como Carlos Ignacio Costa Martínez, se presentó ante las autoridades para que revelar que el joven le habría confesado que había asesinado a su madre, llamada Graciela Martínez.

En el allanamiento, efectivos policiales, personal del Ministerio Público Fiscal y de Crimen Organizado ingresaron a la propiedad y encontraron el cuerpo de una mujer enterrado bajo tierra, dentro de una bolsa de residuos.

Tras el hallazgo, la Justicia recaratuló la causa como "homicidio calificado". El sospechoso quedó detenido y a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación para determinar el móvil del crimen y establecer la fecha de la muerte.