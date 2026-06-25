Balean a un hombre y un menor de 13 años en una pelea por una propiedad

Una violenta disputa por una propiedad en zona norte terminó con dos heridos de bala. Un hombre de 54 años y un adolescente de 13 resultaron lastimados tras ser atacados por un grupo de personas que llegó al lugar para reclamar la casa por la fuerza. Hay cuatro detenidos.

Según lograron reconstruir los investigadores, los agresores arribaron de imprevisto y comenzaron a exigir de forma violenta el desalojo de los ocupantes, lo que desató una discusión.

Gritos, empujones y amenazas cruzadas transformaron el barrio en un escenario caótico en pocos minutos ante la mirada de los testigos. "Esta es mi casa", llegó a exclamar uno de los habitantes de la vivienda en medio de la vereda, intentando frenar el avance de los atacantes que se mostraban cada vez más agresivos.

Uno de los integrantes del grupo agresor extrajo un arma de fuego y comenzó a disparar hacia la propiedad. "Llamá a la policía", gritaba desesperada una mujer que se encontraba en el interior del domicilio mientras intentaba resguardarse de las balas junto al resto de su familia.

A raíz de la balacera, Claudio Fabián Benítez, de 54 años, fue alcanzado por un proyectil en la zona de la espalda al intentar protegerse. Por su parte, el menor de 13 años recibió un impacto de bala en la cabeza que le provocó una fractura ósea.

Fuentes oficiales confirmaron que la bala no llegó a perforar el cráneo del adolescente. Ambas víctimas tuvieron que ser trasladadas de urgencia a un hospital donde permanecen internadas bajo observación médica.

Toda la secuencia delictiva quedó registrada por una cámara de seguridad del barrio, un elemento que permitió a los investigadores identificar rápidamente a los sospechosos.

Las imágenes mostraron con claridad cómo los agresores escapaban del lugar a bordo de una camioneta tras efectuar las detonaciones.

¿Cómo se llevó adelante el operativo para detenerlos?

Efectivos de la Policía Bonaerense montaron un operativo cerrojo en las inmediaciones y lograron interceptar el vehículo pocos minutos después del hecho. Quedaron detenidos.

Entre los arrestados se encuentra un joven de 18 años que está señalado como el autor de los disparos. Los investigadores constataron que el joven ya contaba con antecedentes por robos agravados, tenencia de armas y una captura activa por evasión.

La fiscal Lidia Osores Soler investiga el caso como una tentativa de homicidio.