Menú
Seguinos
en vivo
Jueves, 25 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
IMPACTANTE

Balean a un hombre y un menor de 13 años en una pelea por una propiedad

Un grupo de personas intentó usurpar una vivienda. Hay cuatro detenidos, entre ellos el presunto tirador que tenía antecedentes penales.

BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Una violenta disputa por una propiedad en zona norte terminó con dos heridos de bala. Un hombre de 54 años y un adolescente de 13 resultaron lastimados tras ser atacados por un grupo de personas que llegó al lugar para reclamar la casa por la fuerza.  Hay cuatro detenidos.

Según lograron reconstruir los investigadores, los agresores arribaron de imprevisto y comenzaron a exigir de forma violenta el desalojo de los ocupantes, lo que desató una discusión.

Gritos, empujones y amenazas cruzadas transformaron el barrio en un escenario caótico en pocos minutos ante la mirada de los testigos. "Esta es mi casa", llegó a exclamar uno de los habitantes de la vivienda en medio de la vereda, intentando frenar el avance de los atacantes que se mostraban cada vez más agresivos.

Uno de los integrantes del grupo agresor extrajo un arma de fuego y comenzó a disparar hacia la propiedad. "Llamá a la policía", gritaba desesperada una mujer que se encontraba en el interior del domicilio mientras intentaba resguardarse de las balas junto al resto de su familia.

A raíz de la balacera, Claudio Fabián Benítez, de 54 años, fue alcanzado por un proyectil en la zona de la espalda al intentar protegerse. Por su parte, el menor de 13 años recibió un impacto de bala en la cabeza que le provocó una fractura ósea.

Fuentes oficiales confirmaron que la bala no llegó a perforar el cráneo del adolescente. Ambas víctimas tuvieron que ser trasladadas de urgencia a un hospital donde permanecen internadas bajo observación médica.

Toda la secuencia delictiva quedó registrada por una cámara de seguridad del barrio, un elemento que permitió a los investigadores identificar rápidamente a los sospechosos.

Las imágenes mostraron con claridad cómo los agresores escapaban del lugar a bordo de una camioneta tras efectuar las detonaciones.

¿Cómo se llevó adelante el operativo para detenerlos?

Efectivos de la Policía Bonaerense montaron un operativo cerrojo en las inmediaciones y lograron interceptar el vehículo pocos minutos después del hecho. Quedaron detenidos. 

Entre los arrestados se encuentra un joven de 18 años que está señalado como el autor de los disparos. Los investigadores constataron que el joven ya contaba con antecedentes por robos agravados, tenencia de armas y una captura activa por evasión.

La fiscal Lidia Osores Soler investiga el caso como una tentativa de homicidio.

Crónica Policiales: todas las noticias de hoy

Esta nota habla de:
1
La familia de Cinzia de "Gran Hermano" publicó un conmovedor comunicado tras los terremotos en Venezuela: "Para salir adelante..."
POR LA RED

La familia de Cinzia de "Gran Hermano" publicó un conmovedor comunicado tras los terremotos en Venezuela: "Para salir adelante..."

2
El Turco García ingresó a "Gran Hermano" e hizo llorar a su esposa con su desprecio: "No me gustó un caraj..."
FARÁNDULA

El Turco García ingresó a "Gran Hermano" e hizo llorar a su esposa con su desprecio: "No me gustó un caraj..."

3
La sexóloga Cecilia Ce se separó del periodista Nacho Levy y asegura que fue víctima de hostigamiento: "Por suerte, pude salir..."
POR LA RED

La sexóloga Cecilia Ce se separó del periodista Nacho Levy y asegura que fue víctima de hostigamiento: "Por suerte, pude salir..."

4
Sofía "Jujuy" Jiménez publicó un fuerte descargo tras las críticas por su video en el Mundial 2026: "Terminé re mal..."
POR LA RED

Sofía "Jujuy" Jiménez publicó un fuerte descargo tras las críticas por su video en el Mundial 2026: "Terminé re mal..."

5
El Turco García rompió el silencio sobre su relación con Mariela Prieto: "Es una falta de respeto..."
FARÁNDULA

El Turco García rompió el silencio sobre su relación con Mariela Prieto: "Es una falta de respeto..."

Últimas noticias de baleados