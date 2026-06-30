El espeluznante resultado de la autopsia de la abogada asesinada por su hijo y enterrada en el patio

La investigación por el crimen de Graciela Martínez, la abogada asesinada por su hijo y enterrada en el patio de su casa en Castelar, sumó una prueba clave en las últimas horas con el espeluznante resultado de la autopsia.

El informe forense ya fue incorporado al expediente que instruye el fiscal José María Ghessi, quien investiga el caso bajo la figura de homicidio agravado por el vínculo, un delito que contempla como única sanción posible la prisión perpetua en caso de una condena.

Matricidio en Castelar: ¿Qué arrojó la autopsia?





La autopsia confirmó que la mujer de 54 años falleció a raíz de un shock hipovolémico provocado por una lesión punzocortante en el cuello.

Según determinaron los especialistas, la grave pérdida de sangre desencadenó una falla circulatoria que impidió que el organismo recibiera el flujo sanguíneo necesario para funcionar correctamente.

Este cuadro constituye una emergencia médica extrema y puede provocar el colapso de órganos vitales cuando la pérdida sanguínea supera entre el 15 y el 20 por ciento del volumen normal del cuerpo.

Graciela Martínez era abogada y tenía 54 años.

Un crimen macabro

El principal sospechoso es Ignacio Costa Martínez, hijo de la víctima, de 24 años, quien admitió haber ocultado el cadáver de su madre en el patio trasero de la vivienda familiar.

De acuerdo con los elementos reunidos por los investigadores, el ataque ocurrió dentro de la casa ubicada en Arrecifes al 1200, donde la mujer habría sido apuñalada por la espalda. Luego del crimen, el acusado cavó una fosa y escondió el cuerpo dentro de una bolsa de consorcio.

El acusado había querido matar al padre

Pese al avance de la causa, el fiscal aún no logró tomarle declaración indagatoria al sospechoso de este homicidio debido a que el acusado permanece detenido en el marco de otro expediente judicial.

Esa investigación paralela se desarrolla en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 49 de la Ciudad de Buenos Aires y está vinculada al intento de asesinato de su padre, Carlos Costa, de 89 años.

El hecho ocurrió en una metalúrgica de Villa Lugano cuando, tras una discusión, Costa Martínez atacó a su papá por la espalda con un arma blanca y luego escapó en una Ford EcoSport.

Una mujer que presenció la agresión alertó de inmediato al 911 y la Policía desplegó un operativo que concluyó con la captura del sospechoso sobre la avenida General Paz. Durante la requisa del vehículo, los agentes secuestraron una navaja retráctil con rastros de sangre, elemento que quedó incorporado a la causa.

El pozo en el cual el joven enterró el cuerpo de su madre.

La confesión que destapó todo



La aparición del cuerpo de Martínez se produjo gracias a una revelación inesperada que el acusado le realizó a un amigo mientras permanecía detenido por el ataque a su padre: "Me mandé una cagada. Te pido que no digas nada".

Lejos de mantener el secreto, el hombre acudió a la comisaría 7ª de Castelar Norte para informar a las autoridades. Y su testimonio resultó decisivo. A partir de esa denuncia, la Fiscalía dispuso un allanamiento urgente en la vivienda familiar.

Durante la inspección realizada por efectivos policiales, Bomberos y peritos de la Policía Científica, se localizó el lugar señalado y se descubrió el cuerpo de la abogada enterrado en el fondo de la propiedad.