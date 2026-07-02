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Jueves, 2 de julio de 2026

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CÓRDOBA

Se negó a declarar "la gringa Ludmila", pareja de Claudio Barrelier, detenida por el femicidio de Agostina Vega

Marianela Palmero fue citada este jueves a indagatoria por el fiscal Raúl Garzón, pero optó por no dar su versión sobre lo ocurrido la madrugada del crimen.

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Maranela "la gringa Ludmila" Palmero, la cuarta detenida por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba, se negó a declarar este jueves ante Raúl Garzón, el fiscal que lleva adelante la investigación.

"Negó los hechos, se abstuvo de declarar. Se mantiene la misma imputación que es encubrimiento agravado", confirmó su abogado, Alberto Jaime Felsztyna, en declaraciones a ElDoce.

La pareja de Claudio Barrelier, que vivía con el imputado en la casa donde ocurrió el crimen, fue trasladada esta mañana a la fiscalía para presentarse ante Garzón. Sin embargo, decidió no dar su versión sobre lo ocurrido durante la madrugada del domingo 24 de mayo.

Asimismo, el letrado fue consultado por el mensaje que la acusada le habría enviado a Barrelier la noche del femicidio sobre un grito, pero evitó referirse al contenido hasta tener acceso al expediente.

Felsztyna aseguró que, por ahora, la situación procesal de su clienta no cambió. También anticipó que pedirá su libertad una vez que avance el proceso. Palmero continúa detenida e imputada por encubrimiento agravado.

Agostina Vega tenía 14 años.
Agostina Vega tenía 14 años.

Prisión preventiva para los otros tres imputados

La causa principal tiene a Barrelier como principal acusado del femicidio de la adolescente de 14 años, y a Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, detenidos y señalados como presuntos encubridores.

El miércoles, el fiscal Garzón dictó la prisión preventiva para los tres. Barrelier está imputado por abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causae y por mediar violencia de género, figura que encuadra el caso como femicidio.

En tanto, Fassetta y Andreani están acusados de encubrimiento doblemente calificado, tanto por la gravedad del delito precedente como por haberse cometido, según la acusación, en un contexto de violencia de género. Ambos rechazaron las acusaciones cuando fueron indagados y sostuvieron que desconocían el crimen.

Con las prisiones preventivas ya dictadas, el fiscal consideró que existen elementos suficientes para sostener las imputaciones y garantizar el desarrollo de la causa sin riesgos para la investigación. Ahora, la Fiscalía continuará con la recolección de pruebas y la preparación del requerimiento de elevación a juicio, etapa previa al debate oral.

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