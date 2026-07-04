Apresaron a criminal que asesinó a joven a balazos: fue en venganza por el robo de una moto

Un individuo, de 22 años, fue detenido por los pesquisas policiales al estar sindicado de haber participado en el asesinato de un joven, a quien agredieron a balazos en una venganza por el robo de una motocicleta, en un suceso registrado en mayo en el sur de la Provincia de Buenos Aires. Ya suman tres los apresados por el crimen.

Voceros judiciales revelaron que el sujeto era requerido por la muerte de la víctima, identificada, en forma oficial, como Gustavo Adrián Areco, de 28 años.

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Según agregaron los informantes, al sospechoso lo capturaron como saldo de un procedimiento realizado por los servidores públicos de la comisaría decimosexta del distrito.

Trascendió que, en un comienzo, los investigadores habían aprehendido a cuatro individuos, pero luego uno de ellos recuperó la libertad, ya que no existían suficientes pruebas en su contra.

Así fue el asesinato

Consta en el expediente que el hecho se produjo el 18 de mayo cuando Areco estaba en el patio de una finca situada en el cruce de 122 y 613, en Villa Alba, oportunidad en la que varios malvivientes armados, que se movilizaban a bordo de un Chevrolet Vectra y un Chevrolet Corsa, arribaron a la vivienda y lo agredieron a balazos.

A raíz de lo ocurrido, al muchacho lo condujeron, de urgencia, al Hospital Interzonal General de Agudos San Martín, donde finalmente perdió la vida.

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y lograron determinar que presentaba dos certeros impactos de arma de fuego en la región torácica.

La hipótesis de los funcionarios

Hasta el momento, se cree que los delincuentes mataron a Areco por venganza, porque lo sindicaban de haber participado en la sustracción de una motocicleta, en la esquina de 117 y 603.

Como saldo de una serie de allanamientos realizados en el vecindario, los uniformados consiguieron incautar los dos vehículos, un arma de fuego que se habría utilizado para matar al joven, vainas servidas y diferentes aparatos de telefonía celular.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", el magistrado Eduardo Luis Silva Pelossi, titular del Juzgado de Garantías N° 2 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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