Mujer hirió a su marido a cuchilladas en una pelea familiar

Un hombre, de 38 años, fue herido por su esposa, quien lo agredió a cuchilladas en una pelea familiar, en un intento de asesinato, registrado en el sur del Conurbano bonaerense. Los pesquisas policiales detuvieron a la mujer.

Voceros judiciales revelaron que el violento hecho, que aconteció días pasados, se produjo en una finca situada en Juan Farrell al 1700, casi en el cruce con Gobernador Manuel Ocampo, donde se originó una disputa entre el individuo y su pareja, de 24 años.

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Según agregaron los informantes, el altercado finalizó cuando la joven resolvió atacar a cuchilladas al sujeto, que resultó con heridas.

Trascendió que a la víctima la condujeron luego, de urgencia, a una sala de primeros auxilios ubicada en el vecindario y posteriormente se la envió al Hospital Interzonal General de Agudos Evita, ocasión en la que los médicos del mencionado establecimiento certificaron que presentaba tres heridas de arma blanca (dos de ellas en la pierna derecha y la restante a la altura de uno de los hombros), encontrándose en la actualidad fuera de peligro.

Apresaron a la sospechosa

Minutos más tarde, los integrantes del Comando Patrulla (C.P.), al ser alertados de dicha situación por un llamado recibido en el número telefónico de emergencias 911, arribaron al escenario del ilícito, donde apresaron a la muchacha, a quien interceptaron en la esquina de Juan Farrell y Viamonte, comprobándose que había resultado lesionada en la mano derecha; a la vez que se incautó el cuchillo utilizado para herir a la víctima.

En tanto, los servidores públicos de la comisaría quinta del distrito se encargan de investigar lo ocurrido.

Intervino en la causa penal la doctora María Fernanda Wilhelm, fiscal de la Unidad Funcional N° 8 -temática de Violencia Familiar y de Género- de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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