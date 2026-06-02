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Martes, 2 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
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Hallan muertos a un guía de montaña y a una turista uruguaya que habían salido de excursión en Tierra del Fuego

Se encontraban desaparecidos desde el lunes a la noche, después de salir al glaciar Vinciguerra.

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Personal de la Comisión de Auxilio de Ushuaia y la Policía de Tierra del Fuego encontró sin vida los cuerpos de un guía de montaña local y una turista uruguaya que habían salido de excursión.

Ambos habían sido reportados como desaparecidos el pasado lunes, tras emprender una excursión al glaciar Vicinguerra.

Los fallecidos fueron identificados como Emiliano Feidas, de 40 años, y Abril Melina Marino Pereira, de 25.

Hallan muertos a un guía de montaña y a una turista uruguaya que habían salido de excursión en Tierra del Fuego

Sus cadáveres fueron hallados en la sección superior del glaciar este martes por la mañana, un lugar que presenta complicaciones técnicas por el hielo y la pendiente del terreno.

 Cómo era la excursión

Se trataba de un recorrido de 14 kilómetros, entre ida y vuelta, en un lapso de 8 horas

El glaciar Vicinguerra es uno de los principales atractivos turísticos que tiene la provincia y un lugar muy requerido para visitar.

De acuerdo a los primeros análisis, se cree que resbalaron por una parte del glaciar y no pudieron resistir los golpes que sufrieron.

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