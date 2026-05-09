Intentaron tener sexo en el avión y fueron encontrados semidesnudos: acabaron detenidos

Una pareja de pasajeros fue demorada en el Aeropuerto Internacional de Rosario, Santa Fe tras ser sorprendida mientras intentaba tener sexo en pleno vuelo. El incidente, registrado en uno de los asientos de la aeronave y que involucró a un hombre de 55 años y una mujer de 60, fue denunciado por la tripulación de Copa Airlines.

El hecho se desencadenó durante la madrugada del sábado en un vuelo proveniente de Panamá, mientras el avión cruzaba el espacio aéreo previo al aterrizaje. La jefa de cabina fue quien advirtió la situación al encontrar a los pasajeros semidesnudos en la fila F, intentando mantener relaciones sexuales a la vista del resto.

La pareja acusada quedó demorada en el aeropuerto de Rosario, Santa Fe.

Ante la negativa de los implicados a deponer su actitud inicial, el comando del avión activó los protocolos de seguridad correspondientes a "pasajeros disruptivos". La tripulación notificó de inmediato a la base en tierra sobre la necesidad de intervención policial una vez que la aeronave tocara la pista de la terminal de Fisherton, frente a la falta de conducta y la gravedad del episodio.

Tras el aterrizaje, efectivos de seguridad aeroportuaria procedieron a identificar a la pareja, bajo la supervisión del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La jefa de cabina ratificó su intención de avanzar con una acción penal por exhibicionismo, argumentando que el comportamiento de los pasajeros vulneró las normas básicas de convivencia y seguridad operacional de la aerolínea.

Fuentes judiciales confirmaron que los acusados fueron trasladados a la comisaría de jurisdicción para completar las diligencias de rigor. Allí se les notificó la apertura de un expediente, quedando a disposición de la justicia santafesina, que deberá determinar las sanciones pertinentes por la violación de los artículos vinculados a la moral pública en espacios de tránsito internacional.

Finalmente, el episodio generó un fuerte revuelo entre el resto de los viajeros, quienes debieron aguardar la finalización del operativo de seguridad antes de desembarcar. Desde la compañía aérea señalaron que este tipo de incidentes no solo afectan la comodidad del pasaje, sino que pueden derivar en multas severas.