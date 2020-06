El crimen de Fernando Báez Sosa quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona del boliche de Villa Gesell donde fue atacado y en los celulares de testigos y de los propios victimarios. Las imágenes estaban por todos lados, pero los padres del joven preferían no verlas. A cuatro meses del hecho, la mamá de Fernando "tomó coraje" y las vio: "Yo creo que nunca más seré la de antes".

El crimen de Fernando ocurrió cerca de las 4.40 de la madrugada del sábado 18 de enero frente al boliche Le Brique, en pleno centro de Villa Gesell, cuando el joven fue atacado a patadas y trompadas por varias personas. El ataque fue filmado por distintas personas y rápidamente se viralizaron. Diez rugbiers fueron detenidos por este caso.

.

"Tomé coraje y miré el video a escondidas. Yo creo que nunca más seré la de antes. Le ruego a Dios todos los días para que me dé fuerza y que esto no le pase nunca más a ningún otro chico", contó conmovida Graciela, madre de Fernando, al programa "Gritalo en privado".

"Ese día yo tenía que ir a trabajar, habíamos puesto el despertador, agarré el celular y encontré que me estaban llamando. Una señora me dijo que mi hijo había tenido un accidente, yo en ese momento ya me estaba agarrando ropa para salir para Villa Gesell. Al rato vuelve a sonar el celular y era un comisario. Él nos lo dijo como si nada, que nuestro hijo estaba muerto", recordó Graciela.