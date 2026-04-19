Preso se fugó de una comisaría tras romper un candado y forcejear con policías

Un preso de 41 años se fugó este domingo de una comisaría de la localidad bonaerense de Salto luego de romper un candado, forcejear con los efectivos y escapar corriendo de la dependencia.

El prófugo fue identificado como Cristian Alejandro Casaravilla, quien se encontraba detenido en la Estación de Policía Comunal de Salto en el marco de una causa por robo agravado. Hasta el momento, continúa prófugo.

De acuerdo a fuentes oficiales, el hombre logró forzar la cerradura de un pasaplatos dentro de la celda. En medio de un forcejeo con el personal policial, consiguió salir de la dependencia -ubicada en el cruce de Alvear y 25 de Mayo- y huir a pie.

Un preso se fugó de la Estación de Policía Comunal de Salto.

Al momento de la fuga, vestía una remera negra de mangas cortas, bermuda y zapatillas blancas.

Tras el escape, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo cerrojo que incluye patrullajes intensivos y controles en los accesos y caminos rurales de la región. Además, se solicitó la colaboración de vecinos para aportar cualquier información que permita dar con su paradero.

Según trascendió, no sería la primera vez que Casaravilla, oriundo de Baradero, protagoniza una evasión, ya que anteriormente se había fugado de una dependencia policial en la localidad de Arrecifes.