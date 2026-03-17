Preso por un homicidio se fugó en el traslado a una sesión de psicología

Darío Fernando "El Loco" Cárdenas, condenado a 15 años de prisión por un homicidio cometido en 2021 en Trelew, en Chubut, se fugó el lunes pasado de una clínica, donde había sido trasladado para una consulta psicológica.

De acuerdo con las primeras informaciones, el interno se arrojó desde el primer piso del edificio y logró escapar al abordar una motocicleta que lo aguardaba en el exterior, y ahora está prófugo.

Según informó Diario Jornada, el traslado se había realizado desde el Servicio Penitenciario Provincial, situado sobre la Ruta Nacional Nº 3, entre Trelew y Puerto Madryn.

La fuga se produjo en cuestión de segundos, cuando Cárdenas consiguió evadir la custodia. A partir de ese momento, se activó un operativo de búsqueda para dar con su paradero, en medio de la preocupación por su peligrosidad.

El pasado de "El Loco" Cárdenas

Cárdenas había sido condenado en marzo de 2024 tras ser hallado culpable por un jurado popular del homicidio de Damián Sena, ocurrido el 18 de agosto de 2021 en la esquina de 25 de Mayo y México.

Durante el juicio se acreditó que el acusado se presentó en un domicilio de la calle 25 de Mayo al 1700 y, tras una discusión con la víctima, le disparó en la cabeza. Como consecuencia, Sena sufrió un traumatismo encéfalo craneano que le provocó la muerte.

El tribunal lo encontró responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. La defensa había planteado que actuó en legítima defensa, argumento que fue descartado.

Reclamo de la familia

Tras conocerse la fuga, Silvia Nievas, madre de la víctima, expresó su indignación y exigió la inmediata recaptura del condenado.

"Espero que lo atrapen rápidamente, porque una vez que salga de Trelew no lo agarran más. Tiene medios económicos para escapar a cualquier lugar del país o incluso al exterior", sostuvo en declaraciones radiales.

Además, remarcó que su único objetivo es que Cárdenas cumpla la condena: "No le tengo miedo; ya me hizo el mayor daño. Lo que quiero es que pague por lo que hizo".

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