Querían colgarse de la luz de forma clandestina y los sorprendieron in fraganti: terminaron detenidos

Tres hombres fueron detenidos, acusados de intentar colgarse de la luz en el sur del Gran Buenos Aires, en un hecho delictivo que fue alertado por vecinos.

Todo ocurrió el pasado miércoles en la intersección de Cataluña y Torres de Vera y Aragón, donde efectivos policiales sorprendieron a dos individuos que, con una escalera y herramientas, intentaban conectarse de manera clandestina a la red eléctrica.

Según informó 0223, los funcionarios policiales fueron alertados con una llamada al 911 sobre la presencia de un grupo de personas que manipulaban el tendido electrico de manera ilegal.

Al advertir la llegada de los policías, los sospechosos de 27 y 30 años descendieron y reconocieron que buscaban restablecer el suministro por sus propios medios.

La escalera secuestrada a los acusados (Gentileza 0223).

En ese contexto, un tercer hombre, de 31 años, se presentó e intentó retirar los objetos incautados, por lo que se tornó hostil con el personal policial.

En su poder, los agentes secuestraron una escalera metálica de dos tramos y diversos elementos utilizados para la maniobra.

La fiscal de Flagrancia, Ana María Caro, dispuso la formación de una causa por "hurto en grado de tentativa" contra los dos primeros implicados, quienes fueron trasladados a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

En tanto, el tercer involucrado fue notificado por "resistencia a la autoridad" y recuperó la libertad, en el marco del artículo 161 del Código Procesal Penal.

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