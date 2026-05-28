Robaron la bombilla del monumento al mate gigante en Mar del Tuyú

Un insólito hecho delictivo provocó indignación en la localidad balnearia de Mar del Tuyú tras constatarse el robo de la bombilla del emblemático monumento al mate gigante, ubicado junto al muelle.

La estructura, que fue confeccionada íntegramente con neumáticos reciclados por el artista local Diego Artes, amaneció vandalizada con faltantes en su composición original.

El desmantelamiento de la pieza fue denunciado públicamente por su propio autor, quien lamentó el perjuicio hacia una obra que ya formaba parte de la identidad urbana del destino turístico bonaerense.

Repercusión en redes y reclamos por seguridad

La fotografía del monumento dañado se viralizó rápidamente a través de distintas plataformas digitales y redes sociales, donde los residentes locales y los turistas manifestaron su descontento ante el episodio.

Los usuarios expresaron su preocupación y asociaron de forma directa este acto de vandalismo con una sucesión de hechos delictivos menores ocurridos en diferentes localidades de la zona balnearia.

Hasta el momento, las autoridades policiales no han logrado identificar a los autores materiales de la sustracción.

No obstante, los damnificados y los vecinos del centro costero esperan que el registro de las cámaras de seguridad públicas y privadas ubicadas en las inmediaciones del muelle de Mar del Tuyú puedan aportar datos precisos para individualizar a los responsables del daño patrimonial.