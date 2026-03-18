Tragedia en Ushuaia: se conocieron más detalles de la escalofriante muerte del turista estadounidense

Se conocieron nuevos detalles sobre la muerte del turista estadounidense Sean Christopher Bartel, de 37 años, cuyo cuerpo fue encontrado en Ushuaia tras varios días de intensa búsqueda.

El hallazgo se produjo el domingo en un sendero de la zona de Laguna Esmeralda, un circuito frecuentado por excursionistas que se extiende hacia el glaciar Ojo del Albino. Desde las autoridades locales indicaron que el hombre "tuvo una muerte trágica".

Bartel había ingresado al país el 3 de marzo y realizaba una travesía en solitario. Su desaparición fue reportada el jueves, luego de que no regresara al alojamiento donde se hospedaba ni devolviera el vehículo que había alquilado, lo que dio inicio a un operativo de búsqueda.

Aparentemente no contaba con la indumentaria adecuada para la excursión.

De acuerdo con los resultados de la autopsia, el fallecimiento se produjo por causas accidentales. El informe forense determinó que la víctima sufrió traumatismos severos, compatibles con una caída desde una altura cercana a los 90 metros.

La principal hipótesis apunta a que el turista resbaló mientras avanzaba por el sendero y cayó al vacío.

En ese contexto, el comisario Martín Bobba, titular de la Comisaría Primera, señaló que el visitante no contaba con el equipamiento adecuado para una excursión de ese nivel de dificultad ni para las condiciones climáticas de la región patagónica.

El funcionario también confirmó que desde el inicio del operativo se mantuvo contacto con la representación diplomática de Estados Unidos en el país y que, tras el hallazgo del cuerpo, se notificó de inmediato a las autoridades correspondientes.

"Con respecto a la familia, la embajada ya se puso en contacto con un hermano de él. Una vez que se culmine con las pericias sobre el cuerpo y demás, la misma embajada se encargará de hacer el traslado hacia los Estados Unidos", indicó.