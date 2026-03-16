Hallaron muerto a un turista estadounidense que estaba desaparecido en Ushuaia

Un turista estadounidense de 37 años fue encontrado muerto en inmediaciones del sendero que lleva a la Laguna Esmeralda, en Ushuaia, luego de estar varios días desaparecido.

Sean Christopher Bartel era buscado desde el jueves último por la Policía provincial. Ahora su muerte es investigada por la Justicia.

Según consignó el medio local Radio Fueguina, el hombre se hospedaba de manera temporal en una vivienda ubicada sobre Lirios de los Valles al 1600, en el barrio Andorra.

Las cámaras de seguridad del lugar lo registraron alrededor de las 8 de la mañana del jueves cuando se retiró.

Las últimas imágenes con vida del turista estadounidense encontrado muerto en Ushuaia.

De acuerdo con la información preliminar, no llevaba indumentaria adecuada para realizar actividades de trekking en una zona de características agrestes. El turista había arribado días antes a la ciudad con fines recreativos y viajaba solo.

En el marco del operativo de búsqueda intervino personal de la Comisaría Primera, que difundió sus datos para intentar dar con su paradero. Una de las primeras pistas surgió a partir de una agencia de alquiler de vehículos.

Días antes de su desaparición, Bartel había retirado un Toyota Etios blanco, que posteriormente fue localizado en un estacionamiento cercano al acceso al sendero que conduce a Laguna Esmeralda y al glaciar Ojo del Albino.

Finalmente, el cuerpo fue hallado el domingo en el sendero, a unos 18 kilómetros de Ushuaia. Las autoridades judiciales y policiales iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer las causas y circunstancias del fallecimiento.

Según informaron desde la Comisaría Primera de Ushuaia, la principal hipótesis es que Bartel cayó desde una altura de aproximadamente 90 metros mientras realizaba trekking en la zona.

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