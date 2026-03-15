Una jubilada murió al ser embestida por un toro mientras hacía tareas rurales

Una jubilada de 66 años murió tras ser embestida por un toro mientras realizaba tareas rurales en la ciudad de Vera, en el norte de la provincia de Santa Fe.

La tragedia ocurrió durante la mañana del viernes 13 de marzo pasado y es investigado por las autoridades judiciales, según informó Aire Digital.

El hecho se registró alrededor de las 9:55, cuando personal de la Comisaría Primera, dependiente de la Unidad Regional XIX, fue comisionado a la intersección de las calles Gabriela Mistral y Roque Sáenz Peña tras un llamado que alertaba sobre un accidente doméstico con un animal vacuno.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que la víctima, identificada como Petrona Maidana (66), había sido embestida por un toro mientras desarrollaba tareas en el predio. Como consecuencia del ataque, la mujer sufrió heridas de extrema gravedad.

De inmediato la mujer fue trasladada al hospital local para recibir atención médica. No obstante, pese a los esfuerzos del personal de salud, horas más tarde se confirmó su fallecimiento a raíz de las lesiones sufridas.

Investigan la tragedia

En el lugar del hecho trabajaron efectivos policiales, peritos de Criminalística y personal de otras dependencias, quienes llevaron adelante las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del episodio.

La causa quedó en manos del Ministerio Público de la Acusación, que dispuso la entrega del cuerpo a los familiares para su sepelio e inhumación, mientras continúan las diligencias de rigor en el marco de la investigación.

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