Trágica muerte de un turista en Chubut: cayó por el hueco de una escalera en un hotel

Un turista de 69 años falleció el pasado sábado por la mañana luego de caer desde el cuarto piso de un hotel, en el centro de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

La tragedia fue reportada a las autoridades de la Comisaría Seccional Primera, que constataron el fallecimiento en el lugar de Plinio Marcos Tabacco, oriundo de Río Gallegos.

Según informó Diario Jornada, los primeros informes policiales dan cuenta de que el hombre habría caído al vacío al precipitarse por el espacio central de una escalera interna tipo caracol, lo que provocó su fallecimiento inmediato.

Personal de Policía Científica y de la División Policial de Investigaciones (DPI) trabajó en el lugar, supervisado por la subcomisaria Daniela Millatruz.

Cómo parte de la investigación, se revisaron también las cámaras de seguridad del establecimiento como parte del procedimiento.

Descartaron la hipótesis de un crimen

Tras analizar las grabaciones, el fiscal general Julio Argentino Puentes, descartó cualquier indicio de criminalidad y que la causa se encamina hacia un accidente.

La víctima se encontraba en Comodoro Rivadavia de paso, acompañada por su esposa y su hija, quienes se alojaban con él en el hotel.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, a la espera del certificado de defunción para su posterior traslado a Río Gallegos.

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