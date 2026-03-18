Operativo policial anti narcos en Río de Janeiro dejó ocho muertos, autos y colectivos incendiados

Un operativo de las fuerzas de seguridad en el centro de Río de Janeiro dejó este miércoles un saldo de ocho muertos y varios colectivos incendiados.

Entre los fallecidos por el despliegue del Batalhão de Operações Especiais (Bope) en la ciudad carioca, se destaca Claudio Augusto dos Santos, conocido por el alias "Jiló" y líder del narcotráfico en el Morro dos Prazeres.

Las fuerzas de seguridad ingresaron alrededor de las 5 en un complejo de favelas que abarca las comunidades de Prazeres, Fallet, Fogueteiro, Coroa, Escondidinho y Paula Ramos. De acuerdo con los informes de la Policía Militar, en el operativo participaron más de 150 agentes distribuidos en 14 unidades de patrullaje y dos vehículos blindados de transporte de personal.

Toma de rehenes y barricadas narco en Río de Janeiro

Durante el avance de los uniformados se produjo una toma de rehenes en una vivienda, cuando un grupo de presuntos delincuentes capturó a un vecino identificado como Leandro Silva Souza y a su esposa, Roberta.

El comandante del Bope, Marcelo Corbage, describió la violenta situación: "En una acción cobarde, tomaron a una pareja como rehén. Buscábamos una solución pacífica, pero hubo disparos en la casa. El señor Leandro fue alcanzado en la cabeza. Roberta fue rescatada en estado de shock y declarará ante la Justicia".

La muerte del civil bajo custodia de los delincuentes desencadenó una respuesta violenta en las calles aledañas. En el barrio de Rio Comprido, sobre la Avenida Paulo de Frontin, se registraron ataques incendiarios contra colectivos y el secuestro de vehículos particulares para ser utilizados como barricadas contra el avance policial.

Los narcos utilizaron vehículos como barricadas contra la Policía.

Los disturbios afectaron el normal funcionamiento en el centro de la ciudad. Según la compañía Rio Ônibus, cinco colectivos fueron desviados de su ruta para bloquear calles y uno fue quemado por completo.

Estas maniobras, atribuidas a facciones del Comando Vermelho, obligaron a modificar el recorrido de siete líneas de transporte y afectaron el funcionamiento de al menos diez servicios de transporte público.

Además, siete escuelas municipales suspendieron las clases por razones de seguridad, mientras que un centro de atención primaria de salud debió cerrar sus puertas.

El despliegue de las fuerzas de seguridad durante el operativo en Río de Janeiro.

Otras tres unidades sanitarias en Río de Janeiro operaron bajo restricciones preventivas ante el riesgo de tiroteos.

Los ingresos de pacientes al Hospital Souza Aguiar confirmaron la magnitud del enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y las bandas narco. Diez personas heridas por armas de fuego fueron trasladadas al centro de salud durante la mañana, pero ocho de ellas ingresaron sin signos vitales.

Entre los heridos se encuentran una mujer -que sería la esposa del vecino asesinado- y un efectivo policial que recibió el alta tras ser tratado por lesiones leves.

Por otro lado, la Policía Militar informó el secuestro de dos fusiles de asalto, cuatro pistolas semiautomáticas y dos revólveres. Asimismo, las autoridades procedieron a la detención de cuatro individuos por provocar disturbios y daños a la propiedad pública en la vía pública.

El jefe narco abatido contaba con un historial delictivo desde la década del 90, "Jiló" acumulaba diez órdenes de captura vigentes por delitos que incluían tráfico de estupefacientes, homicidio, secuestro y robo agravado.

Las autoridades vinculaban a dos Santos con el homicidio del turista italiano Roberto Bardella, ocurrido en 2016. En aquel entonces, la víctima ingresó por error al Morro dos Prazeres junto a un familiar mientras circulaba en motocicleta; tras ser interceptados, Bardella fue ejecutado.