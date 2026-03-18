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Miércoles, 18 de marzo de 2026

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Tensión en Medio Oriente: las Bolsas oscilan, el petróleo sube y Donald Trump suspende una ley histórica

Las operaciones en los mercados internacionales reflejaban este miércoles la persistencia del nerviosismo por la continuidad del conflicto bélico.

Las Bolsas oscilaban este miércoles y el precio del petróleo subía en el contexto de mercados internacionales que seguían convulsionados por la guerra de Medio Oriente, al tiempo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió la Ley Jones en procura de facilitar el suministro del crudo. 

Los índices bursátiles asiáticos operaban en terreno positivo con una suba, por ejemplo, en Seúl de más de un 3%, mientras que en Wall Street, el S&P 500 retrocedía 0,2%, en tanto que el valor del barril del Brent cotizaba a 108 dólares, lo que implicaba un alza de 4,5%

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Por su parte, Trump suspendió temporalmente la Ley Jones, una norma centenaria que prohíbe a embarcaciones de bandera extranjera transportar carga entre puertos estadounidenses. 

Se trata de una exención de 60 días que busca mitigar las disrupciones energéticas derivadas de la guerra.

"Esta medida permitirá que recursos vitales como el petróleo, el gas natural, los fertilizantes y el carbón fluyan libremente hacia los puertos estadounidenses durante 60 días", sostuvo la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en declaraciones consignadas por medios internacionales.

Por su parte, Trump suspendió temporalmente la Ley Jones, una norma centenaria que prohíbe a embarcaciones de bandera extranjera transportar carga entre puertos estadounidenses.&nbsp;Se trata de una exención de 60 días que busca mitigar las disrupciones energéticas derivadas de la guerra.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});"Esta medida permitirá que recursos vitales como el petróleo, el gas natural, los fertilizantes y el carbón fluyan libremente hacia los puertos estadounidenses durante 60 días", sostuvo la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en declaraciones consignadas por medios internacionales.&nbsp;La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
 La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

La funcionaria agregó: "La administración (estadounidense) mantiene su compromiso de seguir fortaleciendo nuestras cadenas de suministro críticas".

Los precios de los combustibles en Estados Unidos se dispararon desde el inicio del conflicto bélico, el 28 de febrero último, ya que Irán mantiene bloqueado para países enemigos el estrecho de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del crudo y gas natural licuado del mundo.


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