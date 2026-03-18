Fallo a favor: la Justicia de Estados Unidos suspendió todas las demandas contra Argentina por YPF

La Justicia de Estados Unidos suspendió todas las demandas vinculadas al juicio por la expropiación de YPF, tras el pedido formalizado por el recientemente designado procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.

Así lo resolvió la Cámara de Apelaciones de Nueva York que dispuso que ningún tribunal avance con medidas relacionadas al caso hasta que se determine la cuestión de fondo en el proceso de apelación promovido por el Estado nacional.

El planteo, presentado por Amerio en sus primeras horas al frente de la Procuración, consistía en solicitar la suspensión inmediata de todas las actuaciones y ejecuciones vinculadas al fallo de primera instancia de la jueza Loretta Preska, que condenó al país a pagar 16.000 millones de dólares.

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que analiza la apelación planteada por Argentina, aceptó el pedido y dispuso frenar cualquier avance procesal hasta que se expida sobre el fondo del litigio.

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