Un jubilado de 65 años fue detenido por masturbarse en la vía pública

Un jubilado de 65 años fue detenido en el sur del Gran Buenos Aires, luego del testimonio de un grupo de mujeres que lo acusaron de realizar exhibiciones obscenas en la vía pública.

La presencia policial en la zona fue solicitada por una vecina que llamó al 911 para alertar sobre lo ocurrido.

Según informó El Día, el hecho sucedió en diagonal 113 y 119, donde el detenido estaba dentro de su vehículo, mientras se masturbaba a la vista de la gente que pasaba por el lugar.

La denunciante, de 33 años, describió la fisonimía del sospechoso, lo que permitió que sea ubicado rapidamente por el personal policial, dentro de una camioneta Partner color bordó.

La camioneta en la que estaba el acusado (Gentileza El Día).

Para concretar su arresto, los efectivos policiales montaron un rapido operativo cerrojo.

De acuerdo a la información oficial, los funcionarios policiales recorrieron las inmediaciones hasta que localizaron la camioneta estacionada en 120 entre 52 y 53.

El hombre fue detenido y trasladado a la comisaría local, donde quedó a disposición de la UFI 1 de La Plata por el delito de "exhibiciones obscenas".

No era la primera vez que el hombre era visto en esa actitud en la zona. Varias mujeres advirtieron la situación, lo cual resultó fundamental para que la Policía pudiera actuar y detenerlo.

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy