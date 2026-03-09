Obrero herido tras el colapso de un andamio en una demolición en Belgrano

El estruendo de los escombros rompió la rutina del mediodía en el barrio porteño de Belgrano este lunes. Un obrero de 41 años resultó herido como consecuencia del derrumbe de una obra que se encontraba en pleno proceso de demolición.

Todo ocurrió en la Avenida del Libertador, a la altura de la calle Juramento. En ese punto estratégico, se produjo un desprendimiento de mampostería. El material que cedió impactó directamente contra el andamio sobre el que trabajaban los albañiles, quienes en ese momento realizaban la demolición de unas vigas de tres metros de altura.

Al caerse la estructura principal, el peso y la inercia generaron el derrumbe de un segundo andamio y el desprendimiento de más escombros de la fachada. En medio del polvo y los gritos de alerta, uno de los operarios fue alcanzado por la estructura metálica y los restos de material.

El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) se hizo presente en el lugar para asistir al trabajador herido. Tras una primera evaluación en la vereda, los médicos decidieron su traslado inmediato al Hospital Pirovano. El diagnóstico inicial indicó que el hombre de 41 años sufrió politraumatismos, por lo que quedó internado bajo observación para descartar lesiones internas.

Medidas de seguridad

Tras el accidente, el protocolo de emergencia se activó de forma completa. La obra fue paralizada de inmediato y se dio intervención al personal de Bomberos de la Ciudad. Los efectivos, además de asegurar las estructuras que quedaron en pie, cortaron el suministro de gas en la zona de manera preventiva para evitar una tragedia mayor ante posibles roturas de cañerías.

En el lugar también trabajó la División Perros K9 de la Policía de la Ciudad. Los canes realizaron un rastreo exhaustivo entre los escombros para descartar la presencia de otras personas atrapadas bajo la mampostería. Se confirmó que no hubo más víctimas.

La investigación ahora se centra en determinar las causas precisas del desprendimiento inicial. Peritos de la Policía y especialistas en seguridad e higiene deberán establecer si el andamio contaba con las sujeciones necesarias y si la mampostería que cedió estaba debidamente apuntalada para el proceso de demolición que se estaba ejecutando.



