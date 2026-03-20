¡VIDEO! Así mechera robó en un local de ropa y se "guardó hasta la percha"

Una mujer protagonizó un audaz robo en el centro comercial de la calle Güemes, en Mar del Plata, tras sustraer una prenda de un reconocido local de indumentaria femenina.

Todo ocurrió en las últimas horas en el comercio "Bonita la vida", ubicado en la intersección de Alvarado y Alvear, donde las cámaras de seguridad registraron el momento exacto en el que la mechera actuó con total impunidad.

Según informaron las encargadas del lugar, la delincuente logró ocultar una campera en su bolso en cuestión de segundos, aprovechando un descuido de la vendedora para concretar el ilícito sin ser detectada en el momento.

La sorpresa de las empleadas fue mayor cuando, al revisar detalladamente las grabaciones del sistema de vigilancia, descubrieron que la autora del robo no era una desconocida en el barrio.

Al observar las facciones de la mujer, las trabajadoras confirmaron que se trataba de la misma persona que ya había sido señalada por otros hechos de inseguridad en comercios cercanos de la zona.

"Ya estaba escrachada en otros lados, se ve que vive de eso", expresaron con indignación las víctimas, quienes notaron que la mujer se maneja con habitualidad por el centro comercial marplatense.

El análisis del video permitió detectar un nivel de "profesionalismo" que llamó la atención de las víctimas y de los investigadores que analizan las imágenes.

Robo

Uno de los detalles más insólitos del robo, que dejó atónitas a las vendedoras, fue que la mechera se llevó el artículo con percha incluida. "La tiene muy clara porque guardó hasta la percha para no dejarla sola y evitar ser descubierta por eso", relataron desde el local damnificado.

Las encargadas decidieron utilizar las redes sociales para visibilizar lo ocurrido. "Esta vez nos tocó a nosotras. Nos robaron una campera. Les dejamos la carita para que estén atentos", escribieron en el posteo que rápidamente comenzó a circular entre los grupos de vecinos.

La modalidad de "mecheo" es una preocupación constante en los centros comerciales donde los delincuentes suelen reincidir en distintos locales aprovechando la gran afluencia de público.

Tras el robo, las damnificadas realizaron la denuncia correspondiente y aportaron el material fílmico a la justicia para que se inicie la investigación.