Desde la Casa Rosada dejaron trascender que Cambiemos no tendría una postura orgánica al respecto y se daría "libertad de acción" a sus diputados y senadores aunque, a su vez, no daría quórum para tratarlo ese jueves.

Si bien no habrá un lineamiento desde el Ejecutivo, ya hay apuestas sobre si el presidente Mauricio Macri hará referencia al tema en su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, que tendrá lugar el próximo jueves 1° de marzo.

En tanto, legisladoras de distintos bloques tienen previsto presentar el 6 de marzo el proyecto elaborado por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La intención es que se trate en una sesión especial el 8, Día Mundial de la Mujer y del paro internacional de mujeres.

La diferencia de opiniones al respecto atraviesa a todos los sectores políticos. Hasta ahora, sólo el interbloque de la izquierda apoya por unanimidad. En el caso de Cambiemos, sus principales referentes han planteado, en general, una postura en contra.

Vale contar la mirada manifestada en 2016, durante una entrevista a la agencia mexicana Notimex, por el presidente Macri cuando fue consultado sobre el caso de Belén, la mujer tucumana que estuvo detenida por sufrir un aborto espontáneo. Dijo que "a veces esos casos particulares" lo llevan "a una reflexión", aunque aclaró: "Siempre me quedo del lado de la defensa de la vida. Entonces, despenalización del aborto durante su gobierno no, ni pensarlo", le consultó la periodista, ante lo que el mandatario respondió con un contundente: "No".

En tanto, el jefe de bloque de diputados PRO, Nicolás Massot, confirmó que "el gobierno ha decidido que el ámbito de discusión del tema del aborto sea el Congreso".

Más temprano, Mayra Mendoza, diputada del Frente para la Victoria, sostuvo en declaraciones radiales a Futurock: "Hay que ver qué busca el gobierno al decir que va a permitir el debate. El debate ya está instalado", aseguró.