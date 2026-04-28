Habló el médico que le hizo el aborto a la nena de 13 años en la "clínica del horror"

La investigación que vincula un caso de abuso sexual con una práctica médica en una clínica de Villa Ballester sumó declaraciones clave. El doctor Damián Levy, profesional a cargo, cruzó las versiones mediáticas y ratificó que el procedimiento realizado a una niña santiagueña víctima de violación se ajustó estrictamente a la Ley 27.610.

El caso cobró relevancia pública tras un allanamiento ordenado por la Justicia Federal en busca de una menor de 13 años, oriunda de Santiago del Estero, que cursaba un embarazo producto de un ultraje.

Así era una de las habitaciones de la clínica Santa María, donde se realizaban los abortos.

Sorpresa por el hallazgo de fetos en bolsas de residuos

El hallazgo de material biológico en bolsas de residuos patogénicos generó conmoción, aunque desde el entorno médico explicaron que se trata del descarte habitual bajo normas sanitarias.

En declaraciones televisivas, Levy desmintió de forma categórica las acusaciones de irregularidades. "La práctica se realizó a una niña víctima de abuso sexual. Todo lo que se llevó a cabo está dentro de los protocolos médicos y la normativa vigente", sostuvo el ginecólogo.

Asimismo, confirmó que tanto la paciente como su madre regresaron a su provincia en buen estado de salud tras haber actuado de forma "autónoma y voluntaria". El profesional subrayó su total predisposición para colaborar con el fiscal de la causa y lamentó la circulación de "noticias falsas" en torno al procedimiento.

En paralelo, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado oficial tras fiscalizar el establecimiento. El informe técnico reveló que, si bien se detectaron anomalías edilicias -como humedad en un quirófano y la falta de una lámpara cialítica-, estas no revisten gravedad para el cese de actividades.

"De ninguna manera estas faltas constituyen motivo de clausura", indicaron desde la cartera sanitaria, otorgando un plazo para la adecuación de las instalaciones.

Por último, las autoridades recordaron que el marco jurídico argentino garantiza la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) sin límite de edad gestacional cuando el mismo es producto de una violación o pone en riesgo la salud o la vida de la persona gestante.