El debate sobre la despenalización del aborto sigue encendiendo pasiones en políticos y militantes de una y otra postura. Ayer, la vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti, avivó esa llama al plantear una vez más que se opone incluso en los casos de violación, que nuestra ley habilita para terminar con el embarazo.

"Eliminar a una persona ya concebida y no dejarla vivir... frente a ocho o nueve meses de embarazo... La verdad, no me parece. Digo, hay personas que viven cosas muchísimo más dramáticas y no las pueden solucionar y se las tienen que bancar", aseguró durante una entrevista con el diario La Nación, que generó fuertes repercusiones.

Sobre las mujeres que quieren poner fin a su embarazo por el trauma de la violación también dejó otra frase polémica: "Entiendo el drama que significa, pero hay tantos dramas en la vida que uno no puede solucionar que no me parece que porque exista ese drama, digamos que a uno se le terminó la vida. O sea, podés dar en adopción el bebé y no te pasa nada".

Como alternativas, la vicepresidenta de la Nación pidió: "Lo podés dar en adopción, ver qué te pasa en el embarazo, trabajar con psicólogo, no sé".

Interna reavivada

Michetti, que preside las sesiones del Senado, dijo abiertamente que se involucró en el debate exclusivamente para contrarrestar el impulso que otros legisladores de Cambiemos dieron a la postura a favor de la propuesta, que incluyó una foto en la plaza del Congreso. "El error entre comillas fue haber hecho una foto de Cambiemos de los que estaban a favor del proyecto. Ahí se obligó a la coalición a hacer otra foto que dijera: Acá tenemos las dos posturas. Porque se había generado mucha bronca en una enorme parte de nuestro electorado, que decía: ¿Cómo? Pero si el Presidente dice que está a favor de la vida", blanqueó.

Su entrevista no pareció calmar las aguas internas. Minutos más tarde, el diputado Daniel Lipovetzky, uno de los integrantes de Cambiemos que está a favor del proyecto que ya tiene media sanción, citó la frase sobre los casos de violación, adjuntando el artículo de la ley que permite los abortos en esos casos extremos. También actrices y diversos dirigentes políticos respondieron a Michetti.