"El gobierno nacional sigue apostando a producir y al trabajo; no bajen los brazos. La Argentina siempre se levanta, como cada vez que ellos nos dejaron de rodillas", afirmó el presidente Alberto Fernández ante empresarios e industriales, durante el acto en el que anunció nuevas líneas de financiamiento para empresas y para la compra de electrodomésticos, en el Complejo Industrial Visuar, una empresa familiar ubicada en la ciudad bonaerense de Cañuelas.

El jefe de Estado reiteró además que en la Argentina se necesitan "los dólares para comprar los insumos" para la producción y, por eso, "hace falta cuidarlos, porque los necesitan los que tienen que producir y dar trabajo, antes que nadie". En el mismo sentido, reafirmó que los dos principales objetivos de su gestión son "generar más producción y más trabajo" en la Argentina, en línea con la necesidad de que los productos que se fabrican en el país cada vez tengan mayor cantidad de componentes nacionales y menos importados. De este modo, planteó que hasta que se logre revertir la actual composición de insumos -mayormente importados- es importante que los dólares estén disponibles para su adquisición.



En otro momento de su alocución, Fernández aseguró que ya se empezó a transitar el camino de mayor producción y trabajo, incluso en el contexto de pandemia, con los protocolos aprobados para cada industria, y apostó a seguir en ese camino, "sin bajar los brazos, a pesar de los agoreros y los que maltratan".

Sobre el rol de los empresarios en esta difícil coyuntura económica, aseguró: “Estamos muy contentos de que confíen en nuestro país, en nuestros trabajadores y trabajadoras para poder hacer productos de primera calidad, en un momento en que a la Argentina le cuesta mucho recuperar el nivel de vida, de trabajo y de producción que en otros años tuvo”. En ese sentido, explicó que “durante cuatro años, que fueron muy dañinos para la producción nacional, se incentivó más la importación que fueron puestos de trabajo que desaparecieron”



En alusión al gobierno que lo precedió, el Presidente pidió que no se olviden cómo dejaron al país "en terapia intensiva" , con el fin de "no darles el derecho de volver a hacer con nosotros lo que hicieron". En este punto, recordó que su gestión tuvo que "poner de pie hospitales que estaba sin terminar" porque la anterior gestión pensó que "no era importante", y concluyó que se recibió "un país en terapia intensiva" y que en ese estado recibió la pandemia de coronavirus.

Fernández estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, de la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi; el presidente de Samsung, Ricardo Chang; y el presidente de Visuar, Alejandro Schvartz. En la oportunidad, los directivos del Complejo Industrial Visuar presentaron al Presidente el proyecto de ampliación para el período 2020-2021 que incluirá la realización de obras civiles por 150 millones de pesos; y la ampliación de las líneas de producción de heladeras por 1.500.000 dólares, y de lavarropas por 300.000 dólares.

Créditos para compra de electrodomésticos de fabricación nacional

Durante el acto, el ministro Kulfas anunció la puesta en marcha de dos líneas de créditos a través del Banco Nación (BNA), destinados a la inversión productiva y a la compra de electrodomésticos de producción nacional.



La línea para inversión productiva será por $10.000 millones a 36 meses de plazo con seis de gracia, en tanto la compra de electrodomésticos tendrá una tasa fija del 15% a pagar en 36 cuotas, por un monto de hasta $100.000 con la tarjeta Nativa del Banco Nación.



El monto destinado a la inversión productiva contará con bonificaciones del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep) y tendrá una tasa de interés del 22% para pequeñas y medianas empresas (pymes) y del 24% para grandes empresas. Estas líneas se destinarás a la industria manufacturera, y se aclaró que tendrán prioridad aquellos que compren bienes de origen nacional.



La propuesta de financiamiento tiene como objetivo garantizar que 1.000 empresas pequeñas, medianas y grandes accedan a estos créditos, que tendrán bonificaciones por $2.150 millones. Las grandes empresas podrán tomar créditos por hasta $250 millones, mientras que el monto máximo para las pymes será de $50 millones.

En el caso de los electrodomésticos, los créditos permitirán la compra de heladeras, lavarropas, lavavajillas, cocinas, ventiladores, calefones y termotanques. Incluye 35 modelos de heladeras, 22 de lavarropas, nueve de cocinas a gas, siete calefones a gas, nueve termotaques a gas, cuatro termotanques eléctricos, un modelo de lavavajillas y 144 de ventiladores. Quienes no sean usuarios de la tarjeta Nativa pueden tramitarla a través de la web del Banco Nación (www.bna.com.ar).



Estas medidas a favor de la producción y el consumo anunciadas por el presidente Fernández se suman a la reciente ampliación del plan Ahora 12, el programa de Precios Cuidados para la Construcción y la línea de créditos para la compra de motocicletas nacionales, entre otros recientes anuncios.