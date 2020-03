El presidente Alberto Fernández, funcionarios, dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) y diversas personalidades de la política nacional recordaron este martes la figura del ex mandatario Raúl Alfonsín, al cumplirse 11 años de su fallecimiento.



"Un día como hoy nos dejó Raul Alfonsín. Gobernó respetando la vida, la libertad y la justicia. Fue la democracia el camino que siempre eligió. En este tiempo difícil que atravesamos, quiero homenajearlo recordándolo como el gran militante y dirigente político que fue", escribió el Presidente en su cuenta de la red social Twitter.

El posteo del presidente Alberto Fernández.

El embajador argentino en España e hijo del ex presidente radical, Ricardo Alfonsín, agradeció las palabras del mandatario también por Twitter: "Como ciudadano, como radical y como familiar, muchas gracias Presidente @alferdez . ¡Y mucha fuerza!".

El agradecimiento de Ricardo Alfonsín.





En tanto, la UCR recordó también a su fallecido líder en las redes sociales: " Raúl Alfonsín es un hombre imprescindible de la historia argentina. Representó la esperanza en un país que necesitaba vivir en paz y en democracia. Marcó el camino con su integridad. Y trabajó toda su vida por un país con libertad e igualdad de oportunidades. #GraciasRaúl".

La Unión Cívica Radical mencionó al ex presidente en todas sus redes sociales.

Del mismo modo, el Ministerio de Cultura de la Nación, a cargo de Tristán Bauer, usó en la misma red social una célebre frase del ex presidente: "Con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura".



El mensaje señala que "con esta frase de su discurso de asunción ante la Asamblea Legislativa en 1983, recordamos a Raúl Alfonsín, el primer presidente democrático luego de la última dictadura militar".

El Ministerio de Cultura de la Nación utilizó una frase de Rául Alfonsín para recordarlo.





También el senador radical por Mendoza Julio Cobos sumó su recuerdo: "Hoy conmemoramos un nuevo aniversario del fallecimiento de Raúl Alfonsín y lo hacemos revalorizando su ejemplo de vida. Él dio su lucha sin violencia ni vulnerando derechos, conquistó el poder con la fuerza de la palabra, de los valores y de la acción política legítima".

El posteo del ex vicepresidente Julio Cobos a la figura de Raúl Alfonsín.



Por su parte, el secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, Daniel Filmus, destacó que "la democracia le debe mucho a su trabajo por la vigencia de las instituciones y su pelea por los derechos humanos. El juicio a las juntas militares fue uno de sus legados más importantes".



El ex vicegobernador bonaerense y titular de la UCR de ese distrito, Daniel Salvador, también recordó al ex Presidente: "Hoy se cumplen 11 años que nos dejó físicamente para convertirse en ejemplo. Te recordamos siempre Raúl y la Argentina te extraña. #GraciasAlfonsín".



Entre otras figuras, recordaron la fecha el intendente peronista de Avellaneda, Jorge Ferraresi; el diputado radical Miguel Bazze; Leopoldo Moreau, antiguo militante radical y actual diputado oficialista; y el ex presidente del Consejo de la Magistratura Miguel Piedecasas.