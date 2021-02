El presidente Alberto Fernández se convirtió en el presidente del PJ nacional. Este lunes en horas de la noche, el cierre de listas se presentaba con negociaciones de último momento.

Primero, para dar de baja la lista de los “díscolos”, encabezados por el puntano Alberto Rodríguez Saá pero que llevaba en su nómina al sector más duro del kirchnerismo, con Milagro Sala y Julio de Vido entre los nombres centrales. Pero también al interior del siempre negociado Frente de Todos, para dejar conformes y con representantes a todas sus fuerzas.

El primer mandatario está secundado en su boleta por la sobrina nieta de Eva Perón, la diputada Cristina Álvarez Rodríguez. Respecto de las otras vicepresidencias, “se va a reconocer el espacio de los gobernadores” dijeron a Crónica.

Axel Kicillof, la diputada chaqueña Analía Rach Quiroga, el gobernador tucumano Juan Manzur y la catamarqueña Lucía Corpacci, serán parte de la flamante lista.

Una lista gestada durante el Día de la Lealtad

En días de duelo nacional, impuesto por la muerte del ex presidente Carlos Menem, el PJ buscó cumplir contra reloj con el calendario fijado para la presentación de listas, un trámite que lleva largos meses de negociaciones y que aún genera ruido entre los distintos sectores del justicialismo.

De hecho, las primeras señales explícitas de la mayoría del partido se revelaron en octubre 2020, con motivo del Día de la Lealtad, cuando miembros del gobierno, con apoyo del sindicalismo, plantearon el liderazgo indiscutido del Presidente en el PJ.

En ese contexto, los gobernadores, el sindicalismo, el PJ bonaerense, La Cámpora y movimientos sociales, sumados a históricos dirigentes, conversaron durante meses para confeccionar un nómina unitaria que, entre otros puntos, debe cumplir con la ley de paridad de género.

La nueva conformación del Consejo será elegida el 21 de marzo y, de no mediar inconvenientes, servirá para confirmar dos tradiciones peronistas: todos los sectores unidos y conducidos por quien detenta la Presidencia de la Nación.

El escollo a ese escenario sigue siendo la posible presentación de una lista alternativa que motoriza el puntano Alberto Rodríguez Saá junto con el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto; la detenida dirigente jujeña Milagro Sala; la rectora de la Universidad de Lanús, Ana Jaramillo; el economista José Sbatella; y la esposa de Julio De Vido, Alessandra Minnicelli.

Este lunes el grupo presentó sus avales ante el partido, que ya notó algunas fallas graves en su confección. “Milagro Sala nunca se afilió al partido, por lo cual ya tenés un problema grande en esa lista. Además, tanto De Vido como Minnicelli no figuran en el padrón, no por no ser peronistas como la jujeña, sino que cuando cambiaron su domicilio de Santa Cruz a Buenos Aires jamás se anotaron en el padrón bonaerense, lo que los inhabilita ahora a poder ser candidatos”, rezongaban desde el oficialismo.