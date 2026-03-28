Mayra Mendoza renovó su conducción en el PJ Quilmes junto a las nuevas autoridades partidarias

La diputada provincial Mayra Mendoza asumió este viernes su segundo mandato consecutivo como presidenta del Partido Justicialista de Quilmes, en un acto realizado en la sede de la Cooperativa Eitec, en Bernal Oeste, con la presencia del diputado nacional Máximo Kirchner, dirigentes locales, militantes, vecinos y las nuevas autoridades partidarias.

La jornada tuvo un fuerte tono político y estuvo atravesada por el respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, críticas al gobierno nacional y una defensa cerrada del rol del Estado en áreas estratégicas como la energía, en el marco de la noticia judicial conocida este viernes en torno a YPF.

Durante su discurso, Mayra Mendoza vinculó esa coyuntura con el legado del kirchnerismo y reivindicó la decisión de avanzar con la recuperación de la petrolera nacional.

"Hoy tenemos que celebrar la estatización, la soberanía hidrocarburífera que nos permitió la estatización de YPF. Es realmente un hecho importante para el país, para todos y cada uno de nosotros", expresó.

La dirigente quilmeña remarcó que ese tipo de definiciones "no son por arte de magia", sino el resultado de decisiones políticas impulsadas por figuras centrales del peronismo.

"Esas son decisiones políticas que han tomado en este país Perón, Eva Perón, Néstor y Cristina. Son realmente decisiones que transforman la vida de todos nuestros habitantes", sostuvo.

"Tenemos que seguir cuidando a Quilmes"

En uno de los tramos centrales de su intervención, Mendoza se refirió al desafío político que atraviesa el peronismo en el actual contexto nacional y convocó a reconstruir una propuesta de país.

"Como presidenta del Partido Justicialista de Quilmes, como una militante más que circunstancialmente me toca esta responsabilidad, tenemos que seguir cuidando a Quilmes. Un Municipio no se salva solo, una provincia no se salva sola, nadie se salva solo", afirmó.

En ese sentido, insistió en la necesidad de recuperar una idea de proyecto nacional y apuntó directamente contra el presidente Javier Milei.

"Tenemos que recuperar la idea de proyecto de país para volver a representar. Tenemos que saber que es posible recuperar la Argentina y frenar a Milei", señaló.

Fuerte respaldo a Cristina Kirchner

Uno de los pasajes más encendidos del acto estuvo dedicado a la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, a quien Mayra Mendoza definió como una "mujer inocente" y consideró víctima de una persecución política y judicial.

"Tenemos que asumir el compromiso de militar todos los días para que Cristina esté libre, como se merece, porque es una mujer inocente que está secuestrada por una corte mafiosa", lanzó.

Del mismo modo agregó: "Con Cristina presa, el peronismo está proscripto. La vamos a liberar militando con fuerza, organización y coraje".

Máximo Kirchner: "Hoy Quilmes tiene un ejemplo de lo que es una gran intendenta"

El acto contó también con la participación del diputado nacional Máximo Kirchner, quien felicitó a las nuevas autoridades partidarias y destacó especialmente el rol de Mayra Mendoza y de la intendenta interina Eva Mieri en la conducción del distrito.

"No hay dirigentes perfectos, no hay intendentas ni intendentes perfectos, pero sí están los que trabajan, los que gestionan, los que le ponen unas ganas terribles para salir adelante", afirmó.

En ese marco, pidió a la militancia y a los vecinos "no bajar la vara" a la hora de votar y elogió la identidad política de la dirigente quilmeña.

"Hoy Quilmes tiene un ejemplo de lo que es una gran intendenta, de lo que es una persona que quiere su pueblo, que no esconde su procedencia, que es bien quilmeña, bien del conurbano, peronista, kirchnerista, cristinista", remarcó.

YPF, Vaca Muerta y críticas al modelo económico

Máximo Kirchner también se refirió al fallo conocido este viernes vinculado a YPF y lo relacionó con la persecución contra la ex presidenta.

"Por lo que hoy tienen secuestrada y encerrada a Cristina el Poder Económico y la Corte Suprema tiene que ver con esa nacionalización de YPF", sostuvo.

A su vez, desarrolló un fuerte cuestionamiento al rumbo económico del gobierno libertario, al plantear la contradicción entre la riqueza energética del país y el deterioro del poder adquisitivo de la población.

"No puede ser que en el país de Vaca Muerta paguemos la nafta como si no tuviéramos petróleo o el gas como si no tuviéramos gas", señaló.

También cuestionó el impacto del ajuste en la vida cotidiana de la población:

"¿Cómo puede ser que en el país de las vacas la gente coma cada vez menos carne o tome cada vez menos leche? No podemos terminar siendo extranjeros en nuestra propia patria".

Un acto con anclaje territorial y simbólico en Bernal Oeste

La asunción del PJ local se desarrolló en la Cooperativa Eitec, ubicada en calle 189 Nº 950 de Bernal Oeste, un espacio con fuerte contenido simbólico para el universo político y social del distrito.

En el lugar funciona la metalúrgica Eitar, una fábrica recuperada por sus trabajadores desde 2020, luego de la quiebra de la empresa en el contexto de la crisis económica. Actualmente, cerca de 90 trabajadores y asociados continúan sosteniendo la producción, vinculada a elementos para la distribución de gas domiciliario e industrial.

Además, en el predio también tiene su sede la Asociación Civil Centro de Jubilados y Pensionados Recuperando Sueños, que recientemente obtuvo su personería jurídica y desarrolla tareas comunitarias articuladas con el Municipio.

Antes del acto, Mayra Mendoza y Máximo Kirchner recorrieron las instalaciones de la cooperativa junto a su presidente, Marcelo López, y también saludaron a jubilados presentes en el lugar.

"No vamos a tranzar con nadie"

En el cierre de su intervención, Máximo Kirchner volvió a cargar contra sectores políticos, mediáticos y empresariales que acompañaron las reformas impulsadas por el oficialismo nacional, como la Ley Bases, el RIGI y la reforma laboral.

"Son los mismos que militaron una reforma laboral esclavista para poder echar trabajadoras y trabajadores y ahora ponen caras de circunstancia cuando se ven las consecuencias", disparó.

Y concluyó con un mensaje dirigido a la militancia y a los trabajadores:

"Nosotros no vamos a tranzar con nadie, no vamos a parar hasta que en Argentina esta empresa vuelva a tener 400 o 500 trabajadores como debe tener, hasta que los pibes y pibas puedan volver a soñar un futuro diferente".

Con una fuerte presencia de la militancia, referencias permanentes a la figura de Cristina Kirchner y un discurso centrado en la organización territorial y la disputa política nacional, el acto dejó formalizado el nuevo mandato de Mayra Mendoza al frente del PJ de Quilmes, en un escenario de alta tensión política y con el peronismo local buscando consolidar su estructura de cara a lo que viene.