"Los porteños son terribles, a todas las saben lungas, a mí que me va a agarrar el virus yo soy el peor del pueblo. Yo viajo a Europa y si traigo el virus me chupa un huevo. Y si tengo el virus, yo salgo", sostuvo el gobernador de San Luis, Alberto Rodriguez Saá, quien agregó: "Creen que van en la primera clase del Titanic, el barco se hunde y ellos no".

El gobernador puntano, Alberto Rodríguez Saá.

El mandario provincial desaprobó el modo en el que cree que los porteños se refieren su provincia: "Se ríen cuando hablan de San Luis, jamás te van a decir que hacés las cosas bien".

Por otro lado, se mostró a favor del traspaso de fondos impulsado por el Presidente en el marco de la protesta policíal impulsado por agentes de la Bonaerense: "La solución que le dio Alberto Fernández al tema de la coparticipación y la policía en la provincia de Buenos Aires fue buena".

Respecto al gobierno porteño, dijo que recibieron la Policía Federal con todos los edificios, mobiliario y presupuesto para pagar los sueldos y opinó que Fernández debería haber eliminado ese decreto en su primer día de mandato.

También argumentó que el expresidente Mauricio Macri firmó en el último momento de su mandato un aumento de dos puntos a los ingresos que recibe CABA. Esta suma, según Rodriguez Saá es "equivalente a la coparticipación completa de las provincias de San Luis, La pampa o La Rioja".

Rodriguez Saá dijo además que CABA "ya deberían decidirse a terminarla con ese jueguito y decidirse o no a ser una provincia, porque siguen con jefe de Gobierno y no gobernador" y agregó que piensa que todo lo que tiene la Ciudad es donación de Buenos Aires: "todo, todo, el Teatro Colón también".

Coronavirus

Con respecto a la pandemia de coronavirus, el gobernador que la semana pasada decretó en su provicncia una vuelta a la Fase 1, dijo: "nosotros, de los enfermos que tenemos de Covid-19, un 80% son asintomáticos, después hay un 15% se maneja con relativa facilidad, después un 3% que requiere terapia intensiva y 2% con respirador".