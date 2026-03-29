Franco Colapinto ilusiona a Argentina: podría correr en Buenos Aires en medio del parate de la Fórmula 1

Franco Colapinto dejó una frase que ilusiona a los fanáticos tras su participación en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1: su próxima presentación podría ser en Argentina. Luego de finalizar 16° en Suzuka, el piloto de Alpine abrió la puerta a un posible evento en Buenos Aires durante el parate por la suspensión de las carreras en Medio Oriente.

"La próxima yo creo que va a ser en casa, pa", expresó Colapinto, alimentando las versiones sobre una exhibición en el país. Según trascendió, el evento se realizaría el domingo 26 de abril en Buenos Aires, con un circuito callejero en la zona de Monumento a los Españoles y trazado sobre las avenidas del Libertador y Sarmiento. La propuesta incluiría sectores pagos y otros de acceso libre, y marcaría su primer contacto masivo con el público local.

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"Yo creo que va a ser en casa la próxima vuelta, pa."



Se viene la confirmación de la exhibición en Buenos Aires???pic.twitter.com/jD6x07wRbM — Colapinto News%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 (@Colapinto_news) March 29, 2026

En lo deportivo, el piloto de Pilar tuvo un debut competitivo: realizó una buena largada, ganó posiciones y superó a Gabriel Bortoleto. Sin embargo, luego quedó detrás de Liam Lawson, a quien consideró más lento. Intentó un undercut, pero la aparición del Safety Car alteró la estrategia y condicionó su carrera.

"Estábamos para pelear los puntos. Fue otra carrera que nos comprometió mucho el Safety Car", explicó en ESPN.

Colapinto también se refirió a su duelo con Carlos Sainz, con quien protagonizó varios cruces en el inicio de la temporada, y remarcó la necesidad de superarlo en pista. Además, señaló diferencias internas con su compañero Pierre Gasly y destacó la importancia de aprovechar el receso para mejorar el rendimiento del equipo.

Sobre el incidente con Oliver Bearman, el argentino advirtió sobre la peligrosidad de las diferencias de velocidad en curvas de alta exigencia, que pueden superar los 50 km/h.

La próxima cita del calendario será el Gran Premio de Miami, del 1 al 3 de mayo, tras un parate clave para que los equipos realicen ajustes.