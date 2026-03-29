Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras el Gran Premio de Japón

Franco Colapinto no la pasó para nada bien en el Circuito Internacional de Suzuka a bordo de su Alpine y apenas consiguió llegar en el puesto 16 del Gran Premio de Japón de Fórmula 1. La carrera la dominó Kimi Antonelli, quien a bordo de su Mercedes demostró que está intratable, batiendo el récord de ser el más joven en liderar el Campeonato de Constructores.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Habrá que esperar algo más de un mes para volver a ver a Franco Colapinto a bordo de Alpine en la Fórmula 1 tras que Federación Internacional del Automóvil (FIA) canceló los Grandes Premio de Baréin y Arabia Saudita por la guerra en Medio Oriente.

El próximo desafío del piloto argentino en la máxima categoría del automovilismo será en el Gran Premio de Miami, que se disputará entre el 1 y el 3 de mayo, que cuenta con la Sprint Race.

El Circuito Internacional de Miami, que fue incorporado a la F1 en 2022, es una pista temporal que está ubicada en el predio del Hard Rock Stadium y por eso tiene un diseño muy urbano de 19 curvas.

Número de vueltas: 57

Longitud del circuito: 5.412 kilómetros

Distancia de carrera: 308.326 kilómetros

Vuelta récord: Max Verstappen (2023) 1:29.708









El cronograma completo del Gran Premio de Miami de Fórmula 1

Viernes 1 de mayo

Prácticas libres 1: 13.30 a 14.30 horas

13.30 a 14.30 horas Clasificación sprint: 17.30 a 18.14 horas



Sábado 2 de mayo:

Carrera Sprint: 13.00 a 14.00 horas

13.00 a 14.00 horas Clasificación: 17.00 a 18.00 horas



Domingo 3 de mayo: