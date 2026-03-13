La Ciudad elimina el Impuesto de Sellos para el financiamiento con tarjetas de crédito

La Ciudad de Buenos Aires oficializó la eliminación del Impuesto de Sellos del 1,2% sobre el financiamiento de tarjetas de crédito.

La quita es automática, reduce directamente el costo de los saldos impagos y se suma a la exención total de este tributo para la compra de viviendas familiares de hasta $226.100.000.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) formalizó la quita del tributo del 1,2% que pesaba sobre quienes refinanciaban los resúmenes de sus tarjetas de crédito.

Con este cambio, los usuarios que opten por abonar el pago mínimo o financiar el remanente de sus consumos ya no verán reflejado este cargo impositivo en sus liquidaciones.

La quita del gravamen se ejecuta de manera directa y no requiere que los contribuyentes realicen gestiones adicionales ante el organismo recaudador.

Esta decisión impacta positivamente en el bolsillo de los ciudadanos en un escenario donde el uso del crédito y las dificultades para cancelar los saldos totales marcan la dinámica del consumo.

Respaldo legislativo y contexto económico

El proyecto recibió luz verde en la Legislatura de la Ciudad tras obtener el consenso de diversos espacios políticos.

La iniciativa surge como una respuesta directa para abaratar el costo del financiamiento, permitiendo que el monto final de las deudas con plásticos sea menor para los consumidores.

Nuevos beneficios para la vivienda

Esta desgravación forma parte de un paquete de asistencia fiscal más amplio que impulsa el Ejecutivo local. En paralelo, se mantiene vigente la exención total del Impuesto de Sellos para la adquisición de la vivienda única y familiar.

Para el ciclo actual, las autoridades actualizaron los topes para acceder a este beneficio inmobiliario: el valor máximo de la propiedad para quedar exento de Sellos se fijó en $226.100.000.