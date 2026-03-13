Menú
Seguinos
en vivo
Viernes, 13 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
ALIVIO FISCAL

La Ciudad elimina el Impuesto de Sellos para el financiamiento con tarjetas de crédito

La medida suprime el gravamen del 1,2% sobre los saldos financiados de los plásticos. El beneficio rige de forma automática y busca reducir los costos financieros para los vecinos porteños.

 La Ciudad de Buenos Aires oficializó la eliminación del Impuesto de Sellos del 1,2% sobre el financiamiento de tarjetas de crédito. 

La quita es automática, reduce directamente el costo de los saldos impagos y se suma a la exención total de este tributo para la compra de viviendas familiares de hasta $226.100.000

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) formalizó la quita del tributo del 1,2% que pesaba sobre quienes refinanciaban los resúmenes de sus tarjetas de crédito. 

Con este cambio, los usuarios que opten por abonar el pago mínimo o financiar el remanente de sus consumos ya no verán reflejado este cargo impositivo en sus liquidaciones.

La quita del gravamen se ejecuta de manera directa y no requiere que los contribuyentes realicen gestiones adicionales ante el organismo recaudador. 

Esta decisión impacta positivamente en el bolsillo de los ciudadanos en un escenario donde el uso del crédito y las dificultades para cancelar los saldos totales marcan la dinámica del consumo.

Respaldo legislativo y contexto económico

El proyecto recibió luz verde en la Legislatura de la Ciudad tras obtener el consenso de diversos espacios políticos. 

La iniciativa surge como una respuesta directa para abaratar el costo del financiamiento, permitiendo que el monto final de las deudas con plásticos sea menor para los consumidores.

Nuevos beneficios para la vivienda

Esta desgravación forma parte de un paquete de asistencia fiscal más amplio que impulsa el Ejecutivo local. En paralelo, se mantiene vigente la exención total del Impuesto de Sellos para la adquisición de la vivienda única y familiar.

Para el ciclo actual, las autoridades actualizaron los topes para acceder a este beneficio inmobiliario: el valor máximo de la propiedad para quedar exento de Sellos se fijó en $226.100.000.

Esta nota habla de:
1
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

2
Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María
Noticias

Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María

3
"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
Noticias

"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

4
Sabrina Carpenter y una curiosidad que intriga a sus fans: cuánto mide la estrella del pop
Noticias

Sabrina Carpenter y una curiosidad que intriga a sus fans: cuánto mide la estrella del pop

5
David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto
Noticias

David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto

Últimas noticias de Ciudad Autónoma de Buenos Aires