Operación Muro: la Ciudad blinda sus accesos en un mega despliegue relámpago sobre la General Paz y los puentes del Riachuelo

Con un mega despliegue relámpago, simultáneo y masivo, la Ciudad puso en marcha hoy la Operación Muro para blindar sus accesos a lo largo de todo el límite territorial con la provincia de Buenos Aires.

Abarcó 24 kilómetros de accesos y puentes distribuidos sobre la avenida General Paz y la frontera natural del Riachuelo. E incluyó 27 pasos peatonales y 48 vehiculares, además de 16 puntos estratégicos.

La Operación Muro se suma a los ejes de acción estratégicos del Gobierno de Jorge Macri para atacar al delito y consolidar la histórica caída de las tasas de criminalidad lograda durante la actual gestión en la Ciudad.

El despliegue sorpresa de este jueves demandó una masiva movilización de recursos por parte de la Policía de la Ciudad, tanto a nivel de efectivos como de cuerpos motorizados -fuerzas especiales, patrulleros, motos, drones y helicópteros-.

Y también contó con la participación de la división K9 (canes), Tránsito, Emergencias y Seguridad Comunal, entre otras áreas.

"Estamos construyendo un muro de control al desgobierno de Axel Kicillof y la provincia de Buenos Aires, donde la seguridad no es prioridad, y para nosotros sí lo es. Cada delincuente que detenemos es una buena noticia. Esto es decisión política y vamos a seguir haciéndolo", aseguró el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, en el Anillo Digital Sur de la avenida 27 de Febrero y General Paz.

Desde las 19 se hicieron múltiples controles vehiculares, verificación de documentación de personas y acciones de interceptación vehicular sorpresiva focalizada en motos con dos ocupantes, transportes públicos, de carga ligera y rodados con vidrios polarizados sin habilitación, entre otras tareas.

"Vamos a perseguir al delito allí donde se encuentre, como hacemos con los desalojos. Queremos que haya ley y orden y que los buenos puedan vivir con tranquilidad. Si vienen de la provincia de Buenos Aires los vamos a ir a buscar", sostuvo Jorge Macri, quien supervisó el operativo acompañado por el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario del área, Maximiliano Piñeiro, y el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló.

La Operación Muro complementa las acciones de saturación que hace diariamente la Policía de la Ciudad, y se apoya en la infraestructura tecnológica de control como el Anillo Digital.

Este sistema cuenta actualmente con 814 pórticos lectores de patentes distribuidos en 74 accesos y supervisa en tiempo real más de tres millones de dominios vehiculares por día.

El Jefe de Gobierno agregó: "Cada delincuente que queda detenido es un delincuente menos y son cientos de personas que pueden vivir en paz y en tranquilidad. Para nosotros hay una línea bien trazada: de este lado la gente buena y enfrente los delincuentes".

Las acciones simultáneas del blindaje de este jueves se multiplicaron en puentes y accesos peatonales y en puntos estratégicos de las autopistas Perito Moreno, Dellepiane y 9 de Julio. Para simplificar y cumplir la tarea de manera eficiente, el megaoperativo fue organizado a partir de un esquema que dividió la jurisdicción porteña en distintos cuadrantes por área (norte y sur).

Uno de los principales cuadrantes se extendió sobre la General Paz desde el Río de la Plata hasta la avenida Constituyentes, y otro abarcó desde Constituyentes hasta el Acceso Oeste, con múltiples cruces vecinales y puentes de conexión barrial.

También se fijaron cuadrantes en áreas mixtas de tránsito pesado y accesos alternativos que conectan el suroeste del conurbano con la Ciudad, como Puente Alsina y la autopista Buenos Aires-La Plata.

El orden público y la seguridad de los porteños son prioridades para la actual gestión: en dos años y medio se incorporaron más de 5 mil oficiales y ya son 28 mil los efectivos que integran la Policía de la Ciudad.

Y se sumaron más de 400 patrulleros, camionetas, motos y cuatriciclos, unidades de traslados de detenidos y 200 bicicletas para las comisarías. También se adquirieron 7 mil nuevos chalecos antibalas con sistema de geolocalización para el rastreo de los efectivos en tiempo real y más 600 armas de baja letalidad Taser y Byrna.

En paralelo, se hacen operativos de saturación en estaciones de subtes, grandes centros de trasbordo y distintos barrios porteños, como la Operación Tormenta Negra del mes pasado: un despliegue masivo y simultáneo con más de 1.500 efectivos en 15 villas y un saldo de 27 detenidos, secuestro de drogas y cinco búnkers cerrados.