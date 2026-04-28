Nuevo aumento de la VTV en CABA: a cuánto subió

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires autorizó un nuevo incremento en el costo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). A partir de esta semana, el valor del trámite subió un 28%.

La medida se implementó para equilibrar las variaciones en los costos operativos del servicio reportados por las empresas concesionarias.

El anuncio ocurre en medio de la gestión porteña sobre los vencimientos de las concesiones de las plantas verificadoras, mientras se analiza una posible reforma legislativa de la normativa vigente.

El valor del trámite subió un 28%. en la Ciudad de Buenos Aires.

Con la actualización publicada en el Boletín Oficial, el arancel para vehículos particulares de cuatro ruedas en la Capital Federal quedó en $96.968,19. Por su parte, los propietarios de motocicletas deberán abonar un total de $36.459,72 para cumplir con la normativa de seguridad vial.

Desde el Gobierno porteño señalaron que el incremento responde a la necesidad de readecuar la ecuación económico-financiera de las plantas.

Según la normativa actual, las revisiones de las tarifas están habilitadas cada vez que los costos de mantenimiento y operación del servicio sufren una variación superior al 5%.

Tras esta última suba, el costo del trámite en CABA quedó alineado con los valores que rigen en la Provincia de Buenos Aires. La diferencia de precios entre ambas jurisdicciones es ahora mínima.

En las plantas verificadoras bonaerenses, el costo de la verificación para automóviles con un peso de hasta 2.500 kilos es de $97.057,65. En cuanto a las motos, el valor vigente de la Provincia alcanzó los $38.823,06.

En tanto, los vehículos de gran porte y los remolques están sujetos a aranceles más elevados, los cuales se calculan en función del peso del transporte y el uso de la unidad.

Cabe destacar que algunos grupos poblacionales están exentos del pago del arancel. En la Provincia de Buenos Aires, el beneficio alcanza a jubilados con ingresos mínimos, personas con discapacidad, vehículos oficiales municipales y las unidades pertenecientes a los cuerpos de bomberos.

Junto con el aumento de la VTV, la Ciudad de Buenos Aires planea incrementar los montos del estacionamiento medido. La propuesta estipula que el valor de la hora de estacionamiento en la vía pública pase de los $700 actuales a $1.000.