Cambios en la VTV: Nación abrió el registro para talleres particulares

El Gobierno nacional inició la apertura del registro para que los talleres mecánicos privados soliciten la habilitación correspondiente que los faculte a realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

El anuncio estuvo a cargo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien confirmó la reestructuración del control automotor. La medida modifica el sistema regulatorio previo, bajo el cual la inspección mecánica obligatoria se podía realizar solo en plantas verificadoras autorizadas y concesionadas.

A partir de esta implementación, los establecimientos particulares que obtengan la certificación estatal quedarán autorizados para evaluar las condiciones de seguridad de los vehículos y emitir las obleas oficiales.

A partir de esta modificación, los talleres mecánicos privados podrán solicitar autorización para convertirse en un punto habilitado para otorgar la VTV.

Si bien se habilitaron las inscripciones en el registro, el Gobierno todavía debe reglamentar los detalles de la modificación en el sistema de control vehicular.

Entre los puntos pendientes se encuentran los requisitos edilicios y de maquinaria para los talleres aspirantes, los protocolos de auditoría, las modalidades de fiscalización y las pautas de control de calidad.

VTV: la provincia de Buenos Aires mantendrá el sistema vigente

Tras el anuncio oficial, la provincia de Buenos Aires ratificó de forma inmediata que mantendrá su régimen vigente.

El Gobierno bonaerense comunicó que no convalidará la inclusión de talleres privados no concesionados en su territorio. El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, justificó la decisión al señalar que la desregulación "no impacta en la provincia porque es ley y eso es algo autónomo".

De este modo, todos los vehículos radicados en la provincia de Buenos Aires deberán seguir utilizando las plantas habilitadas o podrían recibir una multa.

Cabe destacar que los certificados emitidos por los nuevos talleres privados habilitados por Nación no tendrán validez legal para eximir de la VTV a los conductores cuyos vehículos estén registrados en la provincia de Buenos Aires.

En tanto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inició el proceso legislativo correspondiente para acoplarse a la medida de Casa Rosada y realizar las reformas locales destinadas a habilitar centros de inspección privados.

En CABA, el Grupo Neuss es uno de los principales operadores de las concesiones de la VTV. La empresa liderada por Juan y Patricio Neuss, incrementó en forma exponencial su participación en contratos públicos de energía y transporte desde que asumió Javier Milei.

Los sectores que defienden la flexibilización del servicio argumentan que la incorporación de talleres mecánicos de barrio incrementará la oferta de turnos, reducirá los tiempos de espera y fomentará la competencia de precios.

Por otro lado, el principal cuestionamiento a la reforma gira en tonor a los criterios de rechazo y aprobación de los vehículos. El aumento de los centros de control dificulta las tareas de supervisión, lo que podría derivar en fallas en la seguridad vial si los talleres actúan con menor rigurosidad para captar clientes.

Asimismo, advierten sobre la posibilidad de que la competencia derive en la eliminación de los topes arancelarios que actualmente fija el Estado. Al respecto, la legisladora porteña Claudia Neira objetó el nuevo sistema al afirmar que "La Libertad Avanza y el PRO te quieren cobrar la VTV sin un límite de precio. Usan la ‘libertad' para poder cobrarte lo que quieren".