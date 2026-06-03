Cambia la VTV para siempre: cómo funcionarán los nuevos talleres mecánicos en las revisiones
El Gobierno oficializó este miércoles la nueva medida un nuevo esquema que permite ampliar la oferta y modificar el esquema de funcionamiento de la VTV.
El gobierno de Javier Milei oficializó el nuevo esquema que habilita a talleres mecánicos privados a realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y la Verificación Técnica Vehicular (VTV).
La medida fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial mediante la resolución 32/2026, con la que se busca abrir el sistema a nuevos prestadores y dejar atrás la obligatoriedad de concurrir exclusivamente a las plantas habilitadas por el Estado.
¿Qué cambios implica la nueva reforma en el funcionamiento de la VTV?
La normativa crea el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, una herramienta digital que funcionará a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD). El objetivo es facilitar el ingreso de nuevos actores al sistema y ampliar la cantidad de centros habilitados para realizar las inspecciones técnicas obligatorias.
A partir de la apertura de este registro, los talleres mecánicos que cumplan con los requisitos técnicos y administrativos establecidos por las autoridades podrán sumarse al sistema de revisión vehicular. De este modo, estarán habilitados para realizar tanto la RTO como la VTV, tareas que hasta ahora estaban concentradas en plantas específicas.
Desde el Gobierno sostienen que esta medida permitirá aumentar la competencia entre prestadores, mejorar la disponibilidad del servicio y reducir los tiempos de espera para los usuarios. Además, remarcan que el nuevo esquema busca modernizar el sistema y adaptarlo a una mayor demanda.
Qué necesitan los talleres para obtener la habilitación
Para poder formar parte del nuevo registro y realizar las inspecciones, los talleres deberán contar con equipamiento específico que garantice controles adecuados. Entre los principales requisitos se encuentran:
- Alineador óptico de faros con luxómetro incorporado
- Detector de holguras para suspensión y dirección
- Calibre para medir el desgaste de neumáticos
- Decibelímetro para controlar el nivel de ruido
- Analizador de gases para motores nafteros
- Medidor de humo para motores diésel
- Dispositivos para control de frenos, amortiguación y dirección
- Herramientas de verificación eléctrica y mecánica
Estos elementos permitirán realizar inspecciones completas sobre el estado general del vehículo, asegurando que cumpla con las condiciones de seguridad exigidas.
VTV en aumento: los valores de este trámite en junio 2026
En paralelo a la implementación de estos cambios, la provincia de Buenos Aires actualizó los valores de la VTV a partir de 2026. Según el nuevo esquema tarifario, los costos quedaron establecidos en:
Vehículos particulares hasta 2.500 Kg: $97.057,65
Vehículos particulares de más de 2.500 Kg: $174.703,77
Las tarifas incluyen IVA, oblea y gastos administrativos, y se aplican a los vehículos radicados dentro del territorio bonaerense.
Por otro lado, continúan vigentes algunas exenciones. Entre los beneficiarios se encuentran los vehículos oficiales de la provincia, ambulancias, unidades de bomberos y personas con discapacidad titulares del vehículo.