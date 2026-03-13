Cambia la VTV: qué autos ya no tendrán que hacer el control todos los años
El Gobierno Nacional acaba de modificar los plazos de la Verificación Técnica Vehicular y hay un grupo de conductores que directamente no tendrá que hacerla por varios años. Todo depende de cuándo fue patentado el auto.
El Gobierno Nacional modificó los plazos de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) a través del Decreto 139/2026, con cambios que benefician especialmente a los propietarios de autos nuevos. La reforma establece nuevas frecuencias de control según la antigüedad del vehículo y elimina algunas de las restricciones que regulaban el servicio hasta ahora.
Los vehículos 0km son los más beneficiados: ya no deberán realizar su primera revisión a los tres años sino a los cinco años desde el patentamiento. Para los autos de entre 5 y 10 años de antigüedad, el control pasa de ser anual a realizarse cada dos años. Los vehículos con más de 10 años mantienen la obligación de hacer la VTV de forma anual.
Dónde se puede hacer la VTV y cuánto va a costar
El decreto también termina con la exclusividad de los centros de inspección tradicionales. A partir de ahora, concesionarias oficiales y talleres mecánicos habilitados podrán realizar las verificaciones, siempre que cuenten con la maquinaria y los requisitos técnicos exigidos. El objetivo es descentralizar un trámite que hasta ahora concentraba largas filas en pocos puntos.
Otro cambio relevante es el de los precios: el Gobierno eliminó los topes máximos y mínimos que regulaban el costo del servicio. De ahora en más, el valor de la VTV quedará sujeto a la libre competencia entre los distintos centros verificadores, lo que podría traducirse en variaciones importantes según el lugar donde se realice el trámite.