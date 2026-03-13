Cambia la VTV: qué autos ya no tendrán que hacer el control todos los años

El Gobierno Nacional modificó los plazos de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) a través del Decreto 139/2026, con cambios que benefician especialmente a los propietarios de autos nuevos. La reforma establece nuevas frecuencias de control según la antigüedad del vehículo y elimina algunas de las restricciones que regulaban el servicio hasta ahora.

Los vehículos 0km son los más beneficiados: ya no deberán realizar su primera revisión a los tres años sino a los cinco años desde el patentamiento. Para los autos de entre 5 y 10 años de antigüedad, el control pasa de ser anual a realizarse cada dos años. Los vehículos con más de 10 años mantienen la obligación de hacer la VTV de forma anual.

Dónde se puede hacer la VTV y cuánto va a costar

El decreto también termina con la exclusividad de los centros de inspección tradicionales. A partir de ahora, concesionarias oficiales y talleres mecánicos habilitados podrán realizar las verificaciones, siempre que cuenten con la maquinaria y los requisitos técnicos exigidos. El objetivo es descentralizar un trámite que hasta ahora concentraba largas filas en pocos puntos.

Otro cambio relevante es el de los precios: el Gobierno eliminó los topes máximos y mínimos que regulaban el costo del servicio. De ahora en más, el valor de la VTV quedará sujeto a la libre competencia entre los distintos centros verificadores, lo que podría traducirse en variaciones importantes según el lugar donde se realice el trámite.