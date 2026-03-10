El Gobierno flexibiliza la VTV: estos son los cambios y los nuevos plazos de verificación

El Gobierno nacional anunció este martes una reforma en el sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), conocida popularmente como Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Desde el Ejecutivo aclararon que la aplicación del nuevo esquema será progresiva y dependerá también de la adhesión de cada provincia, por lo que los cambios no comenzarán a regir de manera inmediata.

Según explicaron fuentes oficiales, para implementar la reforma será necesario habilitar nuevos talleres, definir procesos de certificación técnica, adaptar los sistemas informáticos existentes y establecer mecanismos de control y fiscalización.

Los cambios en la VTV que se vienen

Uno de los ejes centrales de la iniciativa apunta a modificar la periodicidad de las revisiones técnicas. El plan contempla ampliar el plazo para el primer control de los vehículos nuevos.

La reforma introduce cambios sustanciales en la periodicidad de los controles.

De acuerdo con el esquema propuesto, los vehículos 0 km deberán realizar su primera revisión a los cinco años. En el caso de los autos con una antigüedad de entre cinco y diez años, la verificación se realizaría cada dos años. Para los vehículos más antiguos, en tanto, se mantendrían controles con mayor frecuencia.

Otro de los cambios relevantes es la apertura del sistema a nuevos prestadores. Hasta el momento, la verificación suele efectuarse en plantas específicamente habilitadas para esa tarea.

Con la reforma, también podrían prestar el servicio concesionarias oficiales, talleres autorizados, centros de verificación y establecimientos que actualmente realizan revisiones técnicas a vehículos de transporte de carga.

Además, la modificación normativa contempla la eliminación del llamado Informe de Configuración de Modelo (ICM), una medida con la que el Gobierno busca simplificar los trámites administrativos vinculados a ese tipo de vehículos.