Se vienen cambios drásticos en la VTV: cuáles son y desde cuándo se aplicará

El Gobierno nacional dio a conocer una nueva reforma en el sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), conocido popularmente como Verificación Técnica Vehicular (VTV) .

Con el objetivo de modificar los plazos de control y actualizar el esquema vigente para los vehículos que circulan en el país. La medida forma parte de una serie de cambios orientados a simplificar trámites y modernizar el funcionamiento.

La puesta en marcha del nuevo esquema será progresiva y dependerá, en gran parte, de la adhesión de cada provincia. Esto se debe a que el control técnico vehicular es una competencia regulada a nivel jurisdiccional.

El Gobierno impulsó cambios en el sistema de verificación técnica vehicular que modificarán los plazos de control según la antigüedad de los vehículos.

Cómo será el nuevo esquema de controles técnicos vehiculares

Las autoridades explicaron que antes de implementar el nuevo sistema será necesario avanzar en una serie de ajustes técnicos y administrativos que permitan el desarrollo.

Entre ellos se encuentran la habilitación de nuevos talleres de revisión, la creación de procesos de certificación técnica, la adaptación de sistemas informáticos y el desarrollo de mecanismos de fiscalización que permitan garantizar el correcto funcionamiento de los controles.

Una vez que se complete dicha etapa, uno de los cambios más relevantes planteados en la reforma está relacionado con la periodicidad de las inspecciones técnicas que deben realizar los vehículos.

El objetivo es modificar los plazos actuales para adecuarlos a la antigüedad de cada unidad y reducir la frecuencia de controles en los autos más nuevos.

Los controles técnicos permiten verificar el estado mecánico y las condiciones de seguridad de los vehículos que circulan por las rutas y calles del país.

Según el esquema presentado por el Gobierno, los vehículos 0 kilómetro tendrían su primera revisión recién a los cinco años desde su patentamiento, una modificación significativa respecto al sistema vigente en varias jurisdicciones.

En el caso de los automóviles con una antigüedad de entre cinco y diez años, el plan establece que deberán realizar la verificación técnica cada dos años, en lugar de hacerlo anualmente como sucede en algunos distritos.

Para los vehículos más antiguos, en cambio, se mantendría un régimen de controles más frecuentes. Esto responde a la necesidad de garantizar condiciones de seguridad adecuadas en unidades que, por su uso y antigüedad, pueden presentar mayor desgaste mecánico.

Desde el Gobierno sostienen que la actualización del sistema busca equilibrar los controles de seguridad vehicular con una reducción de cargas administrativas para los conductores, especialmente en el caso de autos nuevos o con pocos años de uso.

El nuevo esquema de revisión técnica vehicular se aplicará de manera progresiva y dependerá de la adhesión de cada provincia.

De todos modos, el nuevo esquema todavía deberá atravesar distintas etapas administrativas y regulatorias antes de su aplicación efectiva a los ciudadanos.

Por ese motivo, las autoridades insistieron en que la implementación será gradual y que cada provincia deberá definir su adhesión para que los cambios comiencen a regir dentro de su jurisdicción.