Una familia de cuatro personas necesitó más de $2.450.000 en mayo para ser de clase media en CABA

Un hogar compuesto por cuatro integrantes necesitó en mayo de 2026 ingresos mensuales de entre $2.450.044,54 y $7.840.142,51 para ser clasificado dentro del sector medio en la Ciudad de Buenos Aires. Así lo determinó el reporte oficial difundido este lunes por el Instituto de Estadística y Censos porteño (Idecba).

La medición de referencia toma como base un esquema de hogar tipo conformado por una pareja de 35 años, propietarios de la vivienda y económicamente activos, con dos hijos en edad escolar de 9 y 6 años.

De acuerdo a la metodología del organismo del gobierno porteño, las familias cuyos ingresos mensuales se posicionen por debajo del piso estipulado caen en las categorías de vulnerabilidad o clase media frágil, mientras que aquellas que superen el límite máximo pasan a integrar el segmento de sectores acomodados.

Las líneas de pobreza, indigencia y vulnerabilidad

El estudio social y económico traza una detallada segmentación de la población según sus niveles de percepción de ingresos en base a la Canasta Total (CT), la cual se ubicó para el periodo de mayo en un valor de $1.960.036. A partir de allí, se desprenden los diferentes niveles de estratificación social:

Clase media: Hogares con ingresos de entre 1,25 y 4 veces la CT, fijando el rango mencionado anteriormente.

Sector medio frágil: Familias con recursos mensuales que oscilan entre $1.960.035,63 y $2.450.044,53.

No pobres vulnerables: Hogares que registran ingresos de entre $1.549.224,97 y $1.960.035,62.

Por otra parte, la línea de pobreza, vinculada directamente a la Canasta Básica Total (CBT) que evalúa bienes y servicios esenciales, se ubicó en un mínimo de $1.549.225 durante el mes pasado.

En tanto, la línea de indigencia, determinada por el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) para cubrir las necesidades nutricionales básicas, quedó establecida en $844.146.

Las familias que percibieron entre $844.145,73 y $1.549.224,96 fueron encuadradas bajo la condición de pobreza no indigente.

La inflación en territorio porteño registró un 2,1%

La evolución de las canastas de consumo se dio en un contexto de desaceleración de la dinámica de precios en la Ciudad de Buenos Aires.

El Idecba informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) porteño registró una variación del 2,1% en mayo, lo que representó una baja de 0,4 puntos porcentuales respecto al 2,5% que se había verificado en el mes de abril.

Con este nuevo indicador, la inflación acumulada en el territorio capitalino desde el inicio de enero alcanzó el 14%, mientras que el incremento interanual en los últimos 12 meses se consolidó en un 33,1%.

Respecto al comportamiento sectorial de mayo, el rubro Educación encabezó los incrementos con una suba del 3,1%, seguido de cerca por el área de Salud con un 3% y Equipamiento y mantenimiento del hogar con un 2,9%.

Por su parte, la división de Alimentos y bebidas, la de mayor peso específico dentro del indicador general, reflejó un aumento del 2,8% en el período analizado.