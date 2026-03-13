Canasta Básica del Hogar Trabajador: sindicatos fijan en $2,7 millones el ingreso necesario para una vida digna

A través de un informe técnico que confronta las estadísticas oficiales, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) -bloque integrado por ATE, UOM, Aceiteros y Aeronáuticos- presentó la "Canasta Básica del Hogar Trabajador".

El estudio concluyó que un empleado requiere percibir $2.706.923 mensuales para cubrir sus necesidades fundamentales, una cifra que expone una distancia drástica respecto a los relevamientos del INDEC en cuanto a inflación y pobreza.

La organización gremial sostuvo que el Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente carece de suficiencia, argumentando que su valor tendría que incrementarse ocho veces para alcanzar el umbral de dignidad.

Esta iniciativa surge como respuesta a lo que los gremios califican como un cese de funciones del Consejo del Salario.

Al respecto, Daniel Yofra, secretario general de la Federación Aceitera, fundamentó la elaboración de este índice propio con una fuerte definición política: "Mientras el Gobierno mide números de pobreza, nosotros presentamos números de dignidad".

Radiografía de los costos de "dignidad"

El presupuesto detallado por el FreSU divide el gasto mensual de un hogar trabajador en siete áreas críticas que, según el frente, hoy resultan inasequibles para gran parte de la población activa. El esquema de costos se compone de la siguiente manera: