En febrero, una familia tipo necesitó casi $1.400.000 para no ser pobre

Tras la difusión de las cifras de inflación correspondientes al segundo mes del año, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) determinó los ingresos mínimos requeridos para que un grupo familiar de cuatro personas residente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) evite caer bajo la línea de pobreza.



El costo de vida para este segmento poblacional experimentó una presión alcista que llevó el valor de la Canasta Básica Total (CBT) por encima de la barrera del millón de pesos.

De acuerdo con el relevamiento oficial, el salto en los precios de los bienes y servicios esenciales consolida una tendencia creciente en el presupuesto doméstico.

Las cifras del informe

El reporte técnico del organismo estadístico detalló con precisión los montos necesarios para el periodo de febrero de 2026. Según el documento un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.397.671,83 para superar el umbral de pobreza en febrero de 2026: 2,7% más que el mes previo y 32,1% interanual.

Este incremento del 2,7% respecto a enero refleja la dinámica de precios en la región más densamente poblada del país, mientras que la comparación con el mismo mes del año anterior arroja una variación del 32,1%, marcando el pulso de la situación social actual.