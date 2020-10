Con la instalación en el Centro Cultural Kirchner ( CCK) de la estatua de Néstor Kirchner que estuvo en la sede de la Unasur en Quito, una caravana de las "mil flores", una presentación en Tecnópolis y un mapping en la Ex Esma, entre otras actividades, se homenajeará este martes al ex Presidente a 10 años de su muerte.



La fecha coincide además con el primer año del triunfo electoral del Frente de Todos que llevó a Alberto Fernández a la Presidencia.



Al mediodía, el Presidente encabezará en el CCK el acto de instalación de la estatua de Néstor Kirchner, retirada de la sede de la Unasur en Quito, en tanto que en Tecnópolis, a las 14.30, se homenajeará al ex mandatario con una instalación integrada por mil flores con la forma y los colores de la escarapela nacional argentina, en recordatorio a su célebre frase a la militancia: "Florecerán mil flores".

.

También, el Frente de Todos convocó a la denominada "Caravana de las Mil Flores", que se hará en simultáneo en distintas plazas del país desde las 18, y que en la Ciudad de Buenos Aires se concentrará en torno a la histórica Plaza de Mayo.



En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus que rige en la zona metropolitana, los organizadores llamaron a repetir el esquema de la movilización del 17 de octubre, en el cual los manifestantes lo hicieron desde sus autos.



El lunes por la noche, en tanto, se realizaron p royecciones sobre fachadas y edificios emblemáticos de todo el país, y en la ex Esma se proyectará este martes una imagen tipo "mapping" para recordar el rol de Kirchner al impulsar los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar.

La estatua de Néstor Kirchner que estaba en la sede del Unasur, en Quito, y este martes se instará en el CCK (Télam/Archivo).



Desde el Partido Justicialista, en tanto, se convocó a “dejar una flor” en cada sitio que evoque la memoria del ex mandatario y a hacer que se escuche la marcha peronista en lugares púbicos y privados.



El PJ explicó que la idea es también recordar “un año de que el pueblo argentino, en democracia, consagró nuevamente a un Gobierno nacional y popular con Alberto Presidente y Cristina, vice”.



También la Central de Trabajadores de Argentina ( CTA), liderada por Hugo Yasky, convocó a participar de una caravana. La organización se concentrará a partir de las 14 en la plaza Alsina en Avellaneda, sobre la autopista 25 de Mayo, a la altura del peaje con mano al centro; y en los alrededores de la ex Esma, en avenida del Libertador 8.151, para viajar en auto desde allí hacia el centro porteño.

.

Otra de las iniciativas de la militancia kirchnerista está plasmada en el sitio (www.graciasnestor.ar), donde los interesados pueden anotarse para recibir en su domicilio un poster con la imagen del ex Presidente.



El objetivo de esta acción es que este martes esas imágenes puedan ser colgadas en ventanas y balcones.



Finalmente, a partir de las 19, las redes sociales del Frente de Todos emitirán en vivo un programa especial, en el que prometen "invitados y testimonios que recorrerán la vida, los logros y el legado de Néstor Kirchner".