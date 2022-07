El excarapintada Aldo Rico habló en exclusiva con Crónica HD y se defendió de quienes lo acusaron de “golpista” tras difundir un video en el que convoca a las Fuerzas Armadas a “defender a la Patria”. “¿En qué momento hablé de rebelión? Yo convoqué a los veteranos para hacerlos oir, nada más”, aseguró.

“Me acusan de convocar a una rebelión, yo no tengo estado militar. Cuando me meto en los cuarteles no es para ordenar, no puedo hacerme responsable”, aseguró el exintendente del municipio de San Miguel, en medio del repudio generalizado de organizaciones de excombatientes de Malvinas, agrupaciones políticas y trabajadoras por sus dichos del pasado jueves.

Tras la denuncia presentada en su contra por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Rico aclaró que “los veteranos fueron olvidados” y “deben ser escuchados”, pero que un golpe de Estado “es lo peor que puede ocurrir en el país”.

“La rebelión es un golpe de Estado pero no entra en la cabeza de los soldados. Las Fuerzas Armadas han madurado, son las instituciones que más han cambiado para bien en la República. Nadie se va a prender en un golpe de Estado, lo tienen bien en claro”, explicó Rico durante su entrevista con Chiche Gelblung.

En un intento por justificar sus dichos en el video que se viralizó el viernes pasado, el excomandante dijo que lo interpelan “nuestros muertos, los chicos de la guerra (de Malvinas) que pelearon como leones y están olvidados”, momento en el que se quebró al aire. “Nosotros queremos que los veteranos sean escuchados. Tenemos un compromiso con nuestros muertos”, señaló.

Criticas al gobierno

Al ser consultado por su opinión sobre la gestión del presidente Alberto Fernández, el excarapintada explicó que el Gobierno “debe ser derrotado en las urnas” y que “hay que dejarlo que se cocine en su propia salsa de corrupción y de incapacidad”. Luego añadió: “El Presidente debe entregar el bastón de mando al próximo presidente. Eso es lo peor que le puede pasar, porque hacerle un golpe de Estado sería transformarlos en mártires”.

Según Rico, la realidad del país “debe cambiar” pero tiene que hacerlo “por acción de los argentinos, en el ejercicio de la República y de la democracia”. “Tienen que votar”, insitió.

Fuerte repudio del peronismo

El excomandante de las Fuerzas Armadas se reconoció peronista y aseguró que el partido actualmente “está diluido”. “El peronismo no existe”, sentenció.

En tanto, el Partido Justicialista (PJ) de La Matanza manifestó este lunes su “enérgico repudio” a los dichos del exmilitar. A través de un comunicado, llamó “a todas las fuerzas políticas de la democracia a expresarse en defensa del orden constitucional y democrático, de la paz y la unidad nacional”.

“Pedimos a la Justicia intervenga y tome medidas concretas para que este tipo de actitudes antidemocráticas no queden impunes”, insistieron y afirmaron que “el pueblo argentino ya dijo Nunca Más un golpe militar”.

Según Rico, la realidad del país “debe cambiar” pero tiene que hacerlo “por acción de los argentinos, en el ejercicio de la República y de la democracia”. “ Tienen que votar”, insitió.

En ese sentido, aseguraron que “no es casual que este tipo de bravuconadas, provengan de un personero de extrema derecha y se propalen de manera viral en un momento delicado de la realidad económica del país”

“El discurso reaccionario y revulsivo de este oscuro personaje de la dictadura genocida, articula, funcionalmente, con intereses fácticos que, hoy en día, quieren llevar al Gobierno nacional a un callejón sin salida donde el caos nos conduzca a una situación social irreversible, en detrimento del pueblo trabajador”, denunciaron.

También destacaron que las declaraciones de Rico “dejan al desnudo su trasnochada intención de alzarse contra el sistema democrático, colocándose en el rol mesiánico de salvador de la Patria”.