La suba de precios de los alquileres y la menor disponibilidad de departamentos serán los ejes centrales de una mesa sectorial a la que convocará el gobierno nacional en las próximas semanas. A la espera de ese encuentro, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, se reunió representantes de inquilinos y autoridades la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) en las últimas horas.

“El propietario no quiere alquilar o no quiere hacerlo a un precio que el inquilino pueda pagar. El inquilino no puede pagar el precio. No hay punto de contacto entre oferta y demanda. Hay una retirada fuerte de propiedades. En la actualidad hay 120.000 viviendas publicadas ofrecidas (en venta) en la ciudad de Buenos Aires, cuando el promedio es 50.000″, aseguró Feletti, que también invitará a representantes de los propietarios a la mesa de trabajo.

Recibí a las autoridades de @CIAORGAR para analizar el estado de situación del mercado inmobiliario en relación a los alquileres.



Coincidimos en la necesidad de fomentar la oferta de alquileres disponibles para facilitar el acceso de las y los inquilinos a las propiedades. pic.twitter.com/E5hBBt1zj6 — Roberto Feletti (@RobertoFeletti) February 2, 2022

"La solución no la tengo ahora, pero tal vez sea una mezcla de palo y zanahoria para que los dueños oferten sus propiedades, con beneficios si las ofertan y si no lo hacen, algún gravamen, como se hace en otros países", adelantó el secretario de Comercio Interior sobre el esquema que se puede presentar. "Algo está pasando y el Estado debe buscar un consenso. Junto con el tema alimentos, el tema vivienda se ha vuelto muy complicado", agregó en declaraciones radiales.

Los funcionarios de la Secretaría se reunieron semanas atrás con el titular de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, que consideró que el Estado debe recuperar su rol en la medición del precio de los alquileres y el control del mercado. "Plantemos que el Estado debe intervenir en este precio fundamental para tres millones de hogares en la Argentina, porque en alimentos se gasta alrededor del 10. del salario, pero los alquileres representan entre el 40% y 50%", dijo Muñoz luego del encuentro.

Desde el oficialismo, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, había anticipado cambios en la Ley de Alquileres que aún no se tradujeron en una nueva propuesta.

"Hay demanda de unidades en todo orden y faltante de oferta en el alquiler, por lo que se reacomodan los valores", señaló Alejandra Bennazar, presidente de la CIA, en diálogo con cronica.com.ar. Para el directivo del sector inmobiliario, el incremento en los precios de los alquileres continuarán "en lo más próximo si no se le busca un orden" a este escenario.

Alquileres: subieron 7,1% en la ciudad de Buenos Aires

El precio de los alquileres de departamentos en el distrito porteño aumentó 7,1% en enero ante el crecimiento de la demanda. Así lo indicó esta semana un informe de la Universidad de San Andrés y Mercado Libre, según el cual hubo mayor preferencia por este tipo de unidades por encima de las casas, lo que provocó el incremento en el monto pedido por las inmobiliarias o los propietarios.

La tendencia fue similar en el Gran Buenos Aires, incluso con aumentos mayores: las subas de los alquileres de departamentos ubicados en la zona norte del conurbano alcanzaron una variación mensual del 9,2%. En los últimos lugares quedaron las unidades situadas en el GBA Oeste (3,3%) y el GBA Sur (2,9%), con menores incrementos.