De a poco, el Frente de Todos comienza a pensar en la carrera hacia las elecciones de 2023 y surgen los nombres de posibles candidatos. Y este martes, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, ratificó la intención del presidente Alberto Fernández de competir el próximo año en las PASO de la coalición oficialista.

“No es una anomalía ser Presidente y querer competir en unas internas. No tiene nada de malo que un jefe de Estado sienta que esa es la mejor forma de dirimir las diferencias que existen en el propio frente. No hay que tener miedo a competir", afirmó el funcionario en declaraciones radiales. "Lo voy a respaldar porque siempre hago eso cuando hay un Presidente peronista", enfatizó.

Aníbal Fernández se expresó de esa manera el día después de que el diputado Máximo Kirchner calificara de "extraño" que el jefe de Estado compita en las PASO del próximo año. “Absolutamente apoyo a Alberto para la reelección. Yo creo que él quiere, ¿qué duda cabe?", afirmó el ministro de Seguridad.

El funcionario opinó también sobre la actualidad del Partido Justicialista (PJ), y descartó que ese espacio atraviese "una de sus peores crisis”. “En el peronismo, el ejercicio del poder es lo primero que debe hacerse a la hora de marcar la cancha. Esas definiciones son más que estratégicas. Presidente es uno solo y él es el que toma las decisiones. Se han dado muestras acabadas de convertir una realidad horrible que nos tocó vivir con cuatro años del gobierno de (Mauricio) Macri y los dos de pandemia. Además de la guerra (Ucrania-Rusia) y complicaciones de todo tipo con la deuda que nos dejaron", observó.

De todos modos, el titular de la cartera de Seguridad reconoció que no se ve "riqueza de dirigentes" en el peronismo: "Me parece que a veces los dirigentes deben tener un grado de compromiso y una estatura en cuanto a la preparación, a la formación, al conocimiento de lo que sucede en el territorio, a cómo explayarse y generar nuevas políticas que conciten la atención del electorado (...) Y a veces hay dirigentes que no están a la altura de las circunstancias", opinó.

El vínculo entre Revolución Federal y Caputo Hermanos

Por otra parte, Aníbal Fernández se refirió a los lazos financieros entre la empresa Caputo Hermanos -ligada al ex titular del Banco Central, Luis 'Toto' Caputo y los integrantes de Revolución Federal, que son investigados por incitación a la violencia y amenazas a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Aparece un personaje de estos detenido con 50.000 dólares y 4.000.000 de pesos en su poder. Aparecen esas transferencias sobre las que yo tengo mis dudas de qué es lo que pretendieron hacer. ¿Tomarnos como boludos de que tenían una carpintería, yo pasé por ahí, al tipo le gustó y se compró 800 carpinterías? ¿O porque estamos aumentando la producción en Vaca Muerta está creciendo la construcción de mesas de luz? ¡Vamos! Les dieron guita a los tipos e inventaron un curro para taparlo”, analizó el ministro de Seguridad.

“Por ahora vemos lo que les garparon a los pibes estos, ¿pero vos tenés alguna duda de que si hubiesen ultimado a Cristina esto no impacta en los mercados? ¿Y quién sabe cómo están los mercados de futuro?”, afirmó.